https://sputnik-georgia.ru/20220121/avariynye-doma-v-tbilisi-perspektivy-resheniya-problemy-263797405.html
Аварийные дома в Тбилиси: перспективы решения проблемы
Аварийные дома в Тбилиси: перспективы решения проблемы
Согласно законодательству Грузии, для сноса дома необходимо согласие всех жильцов, в противном случае здание трогать нельзя 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T19:48+0400
2022-01-21T19:48+0400
2022-01-21T19:54+0400
общество
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/07/263437496_0:189:3079:1920_1920x0_80_0_0_6ce446cc2cf4422e1f076fedba44b32b.jpg
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси в ближайшее время представит несколько проектов по расселению аварийных и опасных для проживания домов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.По последним данным мэрии Тбилиси, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.По его словам, в 2022 году из бюджета выделено на программу 20 миллионов лари.Сложности переселенияВ мэрии Тбилиси еще до начала проекта заявили о возможных сложностях претворения его в жизнь.Согласно законодательству Грузии, для сноса дома необходимо согласие всех жильцов, в противном случае здание трогать нельзя.При этом, по предварительной информации, на этот раз мэрия Тбилиси предложит жильцам квартиры лишь спустя два года, а до этого будет оплачивать аренду жилья.Каладзе рассказал депутатам сакребуло о планах мэрии на ближайшие четыре года >>Согласно официальным документам, стоимость аренды составит 300 лари в месяц. При этом, согласно данным на сайтах аренды, стоимость аренды жилья в Тбилиси при нормальных бытовых условиях обходится от 500 лари и выше.Еще одной проблемой эксперты назвали вероятные проблемы с санитарией при перестройке районов.Еще одной проблемой эксперты называют отсутствие интереса инвесторов. Ярким примером этого называется провалившийся проект замены т.н. "хрущевок", начатый еще в 2018 году.Несмотря на объявление грандиозного проекта, инвесторы так и не откликнулись на призыв мэрии города."Если не будет участия мэрии, бизнес не возьмется за проект, так как для него сложно вести переговоры с населением, которое не согласно на предлагаемые условия", - заявил глава строительной компании "Арси" Бесо Ортоидзе в эфире телеканала "Пирвели".Процедура признания дома аварийнымЧтобы оценить безопасность дома, его жители должны обратиться в районную администрацию с заявлением.После этого районная администрация отправляет заявление в мэрию, и та дает заказ муниципальной лаборатории на оценку здания.Аварийные дома, пробки – что больше всего волнует жителей Тбилиси >>Решение о присуждении зданию статуса аварийного принимается после визуального осмотра и оценки его технического состояния.В зависимости от аварийности, зданию присуждается определенная категория. Самыми опасными для проживания считаются здания третьей и четвертой категории аварийности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/07/263437496_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_559207a248164ba31ae0013cc0b92dd7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе
Аварийные дома в Тбилиси: перспективы решения проблемы
19:48 21.01.2022 (обновлено: 19:54 21.01.2022)
Согласно законодательству Грузии, для сноса дома необходимо согласие всех жильцов, в противном случае здание трогать нельзя
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси в ближайшее время представит несколько проектов по расселению аварийных и опасных для проживания домов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По последним данным мэрии Тбилиси, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.
"В этом году мы начинаем программу, и люди получат возможность сменить свои дома, которые опасны для жизни, при участии мэрии. В этом году у нас будут конкретные проекты", - сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.
По его словам, в 2022 году из бюджета выделено на программу 20 миллионов лари.
Сложности переселения
В мэрии Тбилиси еще до начала проекта заявили о возможных сложностях претворения его в жизнь.
Согласно законодательству Грузии, для сноса дома необходимо согласие всех жильцов, в противном случае здание трогать нельзя.
При этом, по предварительной информации, на этот раз мэрия Тбилиси предложит жильцам квартиры лишь спустя два года, а до этого будет оплачивать аренду жилья.
Согласно официальным документам, стоимость аренды составит 300 лари в месяц. При этом, согласно данным на сайтах аренды, стоимость аренды жилья в Тбилиси при нормальных бытовых условиях обходится от 500 лари и выше.
Еще одной проблемой эксперты назвали вероятные проблемы с санитарией при перестройке районов.
"Согласно стандартам, на один гектар должно приходиться 220-250 человек, в противном случае будет нарушено множество норм и возникнут проблемы с санитарией, парковками, детскими площадками, озеленением, спортивными зонами и другие", - заявил эксперт Мераб Болквадзе в эфире телеканала "Формула".
Еще одной проблемой эксперты называют отсутствие интереса инвесторов. Ярким примером этого называется провалившийся проект замены т.н. "хрущевок", начатый еще в 2018 году.
Несмотря на объявление грандиозного проекта, инвесторы так и не откликнулись на призыв мэрии города.
"Если не будет участия мэрии, бизнес не возьмется за проект, так как для него сложно вести переговоры с населением, которое не согласно на предлагаемые условия", - заявил глава строительной компании "Арси" Бесо Ортоидзе в эфире телеканала "Пирвели".
Процедура признания дома аварийным
Чтобы оценить безопасность дома, его жители должны обратиться в районную администрацию с заявлением.
После этого районная администрация отправляет заявление в мэрию, и та дает заказ муниципальной лаборатории на оценку здания.
Решение о присуждении зданию статуса аварийного принимается после визуального осмотра и оценки его технического состояния.
В зависимости от аварийности, зданию присуждается определенная категория. Самыми опасными для проживания считаются здания третьей и четвертой категории аварийности.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале