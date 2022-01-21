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https://sputnik-georgia.ru/20220121/avariynye-doma-v-tbilisi-perspektivy-resheniya-problemy-263797405.html
Аварийные дома в Тбилиси: перспективы решения проблемы
Аварийные дома в Тбилиси: перспективы решения проблемы
Согласно законодательству Грузии, для сноса дома необходимо согласие всех жильцов, в противном случае здание трогать нельзя 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T19:48+0400
2022-01-21T19:54+0400
общество
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси в ближайшее время представит несколько проектов по расселению аварийных и опасных для проживания домов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.По последним данным мэрии Тбилиси, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.По его словам, в 2022 году из бюджета выделено на программу 20 миллионов лари.Сложности переселенияВ мэрии Тбилиси еще до начала проекта заявили о возможных сложностях претворения его в жизнь.Согласно законодательству Грузии, для сноса дома необходимо согласие всех жильцов, в противном случае здание трогать нельзя.При этом, по предварительной информации, на этот раз мэрия Тбилиси предложит жильцам квартиры лишь спустя два года, а до этого будет оплачивать аренду жилья.Каладзе рассказал депутатам сакребуло о планах мэрии на ближайшие четыре года &gt;&gt;Согласно официальным документам, стоимость аренды составит 300 лари в месяц. При этом, согласно данным на сайтах аренды, стоимость аренды жилья в Тбилиси при нормальных бытовых условиях обходится от 500 лари и выше.Еще одной проблемой эксперты назвали вероятные проблемы с санитарией при перестройке районов.Еще одной проблемой эксперты называют отсутствие интереса инвесторов. Ярким примером этого называется провалившийся проект замены т.н. "хрущевок", начатый еще в 2018 году.Несмотря на объявление грандиозного проекта, инвесторы так и не откликнулись на призыв мэрии города."Если не будет участия мэрии, бизнес не возьмется за проект, так как для него сложно вести переговоры с населением, которое не согласно на предлагаемые условия", - заявил глава строительной компании "Арси" Бесо Ортоидзе в эфире телеканала "Пирвели".Процедура признания дома аварийнымЧтобы оценить безопасность дома, его жители должны обратиться в районную администрацию с заявлением.После этого районная администрация отправляет заявление в мэрию, и та дает заказ муниципальной лаборатории на оценку здания.Аварийные дома, пробки – что больше всего волнует жителей Тбилиси &gt;&gt;Решение о присуждении зданию статуса аварийного принимается после визуального осмотра и оценки его технического состояния.В зависимости от аварийности, зданию присуждается определенная категория. Самыми опасными для проживания считаются здания третьей и четвертой категории аварийности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе

Аварийные дома в Тбилиси: перспективы решения проблемы

19:48 21.01.2022 (обновлено: 19:54 21.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliАварийный дом с железными опорами на окраине Тбилиси в районе Варкетили
Аварийный дом с железными опорами на окраине Тбилиси в районе Варкетили - Sputnik Грузия, 1920, 21.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Согласно законодательству Грузии, для сноса дома необходимо согласие всех жильцов, в противном случае здание трогать нельзя
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси в ближайшее время представит несколько проектов по расселению аварийных и опасных для проживания домов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По последним данным мэрии Тбилиси, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.

"В этом году мы начинаем программу, и люди получат возможность сменить свои дома, которые опасны для жизни, при участии мэрии. В этом году у нас будут конкретные проекты", - сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.

По его словам, в 2022 году из бюджета выделено на программу 20 миллионов лари.

Сложности переселения

В мэрии Тбилиси еще до начала проекта заявили о возможных сложностях претворения его в жизнь.
Согласно законодательству Грузии, для сноса дома необходимо согласие всех жильцов, в противном случае здание трогать нельзя.
При этом, по предварительной информации, на этот раз мэрия Тбилиси предложит жильцам квартиры лишь спустя два года, а до этого будет оплачивать аренду жилья.
Каладзе рассказал депутатам сакребуло о планах мэрии на ближайшие четыре года >>
Согласно официальным документам, стоимость аренды составит 300 лари в месяц. При этом, согласно данным на сайтах аренды, стоимость аренды жилья в Тбилиси при нормальных бытовых условиях обходится от 500 лари и выше.
Еще одной проблемой эксперты назвали вероятные проблемы с санитарией при перестройке районов.

"Согласно стандартам, на один гектар должно приходиться 220-250 человек, в противном случае будет нарушено множество норм и возникнут проблемы с санитарией, парковками, детскими площадками, озеленением, спортивными зонами и другие", - заявил эксперт Мераб Болквадзе в эфире телеканала "Формула".

Еще одной проблемой эксперты называют отсутствие интереса инвесторов. Ярким примером этого называется провалившийся проект замены т.н. "хрущевок", начатый еще в 2018 году.
Несмотря на объявление грандиозного проекта, инвесторы так и не откликнулись на призыв мэрии города.
"Если не будет участия мэрии, бизнес не возьмется за проект, так как для него сложно вести переговоры с населением, которое не согласно на предлагаемые условия", - заявил глава строительной компании "Арси" Бесо Ортоидзе в эфире телеканала "Пирвели".

Процедура признания дома аварийным

Чтобы оценить безопасность дома, его жители должны обратиться в районную администрацию с заявлением.
После этого районная администрация отправляет заявление в мэрию, и та дает заказ муниципальной лаборатории на оценку здания.
Аварийные дома, пробки – что больше всего волнует жителей Тбилиси >>
Решение о присуждении зданию статуса аварийного принимается после визуального осмотра и оценки его технического состояния.
В зависимости от аварийности, зданию присуждается определенная категория. Самыми опасными для проживания считаются здания третьей и четвертой категории аварийности.
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