https://sputnik-georgia.ru/20220121/avariynye-doma-v-tbilisi-perspektivy-resheniya-problemy-263797405.html

Аварийные дома в Тбилиси: перспективы решения проблемы

Аварийные дома в Тбилиси: перспективы решения проблемы

Согласно законодательству Грузии, для сноса дома необходимо согласие всех жильцов, в противном случае здание трогать нельзя 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T19:48+0400

2022-01-21T19:48+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси в ближайшее время представит несколько проектов по расселению аварийных и опасных для проживания домов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.По последним данным мэрии Тбилиси, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.По его словам, в 2022 году из бюджета выделено на программу 20 миллионов лари.Сложности переселенияВ мэрии Тбилиси еще до начала проекта заявили о возможных сложностях претворения его в жизнь.Согласно законодательству Грузии, для сноса дома необходимо согласие всех жильцов, в противном случае здание трогать нельзя.При этом, по предварительной информации, на этот раз мэрия Тбилиси предложит жильцам квартиры лишь спустя два года, а до этого будет оплачивать аренду жилья.Каладзе рассказал депутатам сакребуло о планах мэрии на ближайшие четыре года >>Согласно официальным документам, стоимость аренды составит 300 лари в месяц. При этом, согласно данным на сайтах аренды, стоимость аренды жилья в Тбилиси при нормальных бытовых условиях обходится от 500 лари и выше.Еще одной проблемой эксперты назвали вероятные проблемы с санитарией при перестройке районов.Еще одной проблемой эксперты называют отсутствие интереса инвесторов. Ярким примером этого называется провалившийся проект замены т.н. "хрущевок", начатый еще в 2018 году.Несмотря на объявление грандиозного проекта, инвесторы так и не откликнулись на призыв мэрии города."Если не будет участия мэрии, бизнес не возьмется за проект, так как для него сложно вести переговоры с населением, которое не согласно на предлагаемые условия", - заявил глава строительной компании "Арси" Бесо Ортоидзе в эфире телеканала "Пирвели".Процедура признания дома аварийнымЧтобы оценить безопасность дома, его жители должны обратиться в районную администрацию с заявлением.После этого районная администрация отправляет заявление в мэрию, и та дает заказ муниципальной лаборатории на оценку здания.Аварийные дома, пробки – что больше всего волнует жителей Тбилиси >>Решение о присуждении зданию статуса аварийного принимается после визуального осмотра и оценки его технического состояния.В зависимости от аварийности, зданию присуждается определенная категория. Самыми опасными для проживания считаются здания третьей и четвертой категории аварийности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе