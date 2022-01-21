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Импорт медикаментов из Турции: глава Минздрава Грузии провел переговоры с послом
Импорт медикаментов из Турции: глава Минздрава Грузии провел переговоры с послом
Правительство Грузии работает над законопроектом, который призван улучшить ситуацию на фармацевтическом рынке страны, сообщил министр 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T18:35+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Вопрос импортирования высококачественных лекарств, соответствующих GMP стандарту (надлежащая производственная практика), обсудил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с послом Турции в Грузии Фатьмой Джерен Язган.В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства. В начале текущей недели было подписано постановление правительства об открытии рынка. Премьер выразил надежду, что очень скоро цены на лекарства в Грузии существенно понизятся.По информации ведомства, стороны рассмотрели вопрос сотрудничества и планы на будущее. Глава Минздрава поблагодарил турецкого дипломата за активную поддержку текущих и уже проведенных в стране проектов.В свою очередь, посол выразила готовность к будущему сотрудничеству."На данном министерстве возложена огромная ответственность… Безусловно, один из вопросов, который мы затронули, касался фармацевтической сферы и того, как лучше сотрудничать в этом направлении", - заявила Фатьма Джерен Язган.Фармацевтический рынок Грузии с 17 января открыт для лекарств из Турции >>Сегодня многие граждане Грузии ездят за лекарствами в Турцию, так как даже с учетом трат на поездки расходов меньше.Правительство Грузии уже работает над законопроектом, который призван улучшить ситуацию на фармацевтическом рынке страны как в плане регуляции цен, так и качества медикаментов. Вскоре к процессу подключатся парламентские комитеты.Премьер-министр обратился к министру здравоохранения по поводу создания рабочей группы.Лекарства в Грузии подешевеют благодаря решению правительства - министр >>Ранее министр экономики Грузии Натия Турнава сказала, что решение по стабилизации цен на медикаменты и открытию конкуренции на рынке Грузии принято в качестве одной из важных мер по борьбе с инфляцией.Годовая инфляция (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) в Грузии составила 13,9%, при целевом показателе 3%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, турция, минздрав
Импорт медикаментов из Турции: глава Минздрава Грузии провел переговоры с послом
18:35 21.01.2022 (обновлено: 19:08 21.01.2022)
Правительство Грузии работает над законопроектом, который призван улучшить ситуацию на фармацевтическом рынке страны, сообщил министр
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Вопрос импортирования высококачественных лекарств, соответствующих GMP стандарту (надлежащая производственная практика), обсудил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с послом Турции в Грузии Фатьмой Джерен Язган.
В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства. В начале текущей недели было подписано постановление правительства об открытии рынка. Премьер выразил надежду, что очень скоро цены на лекарства в Грузии существенно понизятся.
"Для нас и для нашего население важно решение, принятое несколько дней назад, которое касается упрощения импорта медикаментов из Турции. В связи с этим мы договорились, что на месте посетим и ознакомимся с текущими процессами", - заявил Азарашвили.
По информации ведомства
, стороны рассмотрели вопрос сотрудничества и планы на будущее. Глава Минздрава поблагодарил турецкого дипломата за активную поддержку текущих и уже проведенных в стране проектов.
В свою очередь, посол выразила готовность к будущему сотрудничеству.
"На данном министерстве возложена огромная ответственность… Безусловно, один из вопросов, который мы затронули, касался фармацевтической сферы и того, как лучше сотрудничать в этом направлении", - заявила Фатьма Джерен Язган.
Сегодня многие граждане Грузии ездят за лекарствами в Турцию, так как даже с учетом трат на поездки расходов меньше.
Правительство Грузии уже работает над законопроектом, который призван улучшить ситуацию на фармацевтическом рынке страны как в плане регуляции цен, так и качества медикаментов. Вскоре к процессу подключатся парламентские комитеты.
Премьер-министр обратился к министру здравоохранения по поводу создания рабочей группы.
Ранее министр экономики Грузии Натия Турнава сказала, что решение по стабилизации цен на медикаменты и открытию конкуренции на рынке Грузии принято в качестве одной из важных мер по борьбе с инфляцией.
Годовая инфляция (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) в Грузии составила 13,9%, при целевом показателе 3%.
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