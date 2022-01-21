https://sputnik-georgia.ru/20220121/roman-nino-kharatishvili-popal-v-desyatku-luchshikh-na-berlinale-263759306.html
Роман Нино Харатишвили попал в десятку лучших на Берлинале
Роман Нино Харатишвили попал в десятку лучших на Берлинале
В список десяти интересных работ также попали писатели из Великобритании, Германии, Испании, Израиля и других стран 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T08:31+0400
2022-01-21T08:31+0400
2022-01-21T08:40+0400
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нино харатишвили
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Роман грузинской писательницы Нино Харатишвили "Пятно света" ("The Lack of Light") вошел в десятку лучших книг Берлинале, экранизацию которых советуют кинематографистам.На фестивале Берлинале с 2006 существует отдельная площадка, посвященная литературным произведениям, которые считаются наиболее подходящими для кинопроизводства.Берлинале рассмотрел более 190 работ из более чем 30 стран и выбрал 10 лучших, которые и будут представлены в этом году на фестивале. Смотр пройдет с 10 по 20 февраля в Берлине.Среди фаворитов 72-го кинофестиваля Берлинале оказался и новый роман "Пятно света" немецкоязычной писательницы грузинского происхождения Нино Харатишвили. В список десяти интересных работ попали писатели из Великобритании, Германии, Испании, Израиля и других стран.Роман "Пятно света" повествует о судьбах четырех грузинских девушек – Кето, Нене, Дины и Ине. Они живут в одном из итальянских двориков исторического района Сололаки в Тбилиси, в 90-х. В книге Харатишвили подробно описывает социально-экономическое положение в стране: насилие и хаос, уличные беспорядки, междоусобицы, голод и холод.Нино Харатишвили – всемирно известная писательница, драматург и театральный режиссер. Самые известные произведения Харатишвили "Жужа", "Радиовселенная", "Мой нежный близнец", "Земля первых вещей", "Варвара", "Восьмая жизнь", "Кот и генерал". Нино живет и работает в Германии. Пишет на немецком языке.В свет вышел французский перевод нашумевшего романа Нино Харатишвили "Кошка и генерал" >>>Нино Харатишвили – автор множества прозаических текстов и пьес, которые издавались в Грузии и Германии. В 2002 году вышла ее первая книга Der Cousin und Bekina. В настоящее время является постоянным автором для Немецкого театра в Геттингене. Харатишвили – лауреат многих престижных литературных премий, в том числе Премии им. Адельберта фон Шамиссо, премии Бертольда Брехта, Премии памяти Шиллера и других.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20220105/bolshe-chem-knigi-top-5-luchshikh-literaturnykh-novinok-ot-avtorov-iz-gruzii-v-2021-godu-263003085.html
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новости, грузия, германия, берлин, берлинский международный кинофестиваль, мировая культура, нино харатишвили, грузинская литература
Роман Нино Харатишвили попал в десятку лучших на Берлинале
08:31 21.01.2022 (обновлено: 08:40 21.01.2022)
В список десяти интересных работ также попали писатели из Великобритании, Германии, Испании, Израиля и других стран
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik.
Роман грузинской писательницы Нино Харатишвили "Пятно света" ("The Lack of Light") вошел
в десятку лучших книг Берлинале, экранизацию которых советуют кинематографистам.
На фестивале Берлинале с 2006 существует отдельная площадка, посвященная литературным произведениям, которые считаются наиболее подходящими для кинопроизводства.
Ежегодно отбираются бестселлеры или романы с различными наградами и представляются кинематографистам, чтобы легче было найти подходящий литературный материал для производства.
Берлинале рассмотрел более 190 работ из более чем 30 стран и выбрал 10 лучших, которые и будут представлены в этом году на фестивале. Смотр пройдет с 10 по 20 февраля в Берлине.
Среди фаворитов 72-го кинофестиваля Берлинале оказался и новый роман "Пятно света" немецкоязычной писательницы грузинского происхождения Нино Харатишвили. В список десяти интересных работ попали писатели из Великобритании, Германии, Испании, Израиля и других стран.
Роман "Пятно света" повествует о судьбах четырех грузинских девушек – Кето, Нене, Дины и Ине. Они живут в одном из итальянских двориков исторического района Сололаки в Тбилиси, в 90-х. В книге Харатишвили подробно описывает социально-экономическое положение в стране: насилие и хаос, уличные беспорядки, междоусобицы, голод и холод.
Нино Харатишвили – всемирно известная писательница, драматург и театральный режиссер. Самые известные произведения Харатишвили "Жужа", "Радиовселенная", "Мой нежный близнец", "Земля первых вещей", "Варвара", "Восьмая жизнь", "Кот и генерал". Нино живет и работает в Германии. Пишет на немецком языке.
Нино Харатишвили – автор множества прозаических текстов и пьес, которые издавались в Грузии и Германии. В 2002 году вышла ее первая книга Der Cousin und Bekina. В настоящее время является постоянным автором для Немецкого театра в Геттингене. Харатишвили – лауреат многих престижных литературных премий, в том числе Премии им. Адельберта фон Шамиссо, премии Бертольда Брехта, Премии памяти Шиллера и других.
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