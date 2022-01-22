https://sputnik-georgia.ru/20220122/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-22-yanvarya-2022-263770284.html

Какой сегодня церковный праздник: 22 января 2022

Какой сегодня церковный праздник: 22 января 2022

По православному церковному календарю, 22 января 2022 отмечают день памяти Святых Полиевкта, Самея, Петра, Евстратия, Филиппа и других

2022-01-22T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Мелитинский мученикПо церковному календарю 22 января поминают мученика Полиевкта, пострадавшего за веру при императоре Валериане (253-259).Полиевкт служил в армии при императоре Декии (249-251). Оставаясь язычником, будущий святой вел добродетельную жизнь. Когда начали преследовать христиан, Полиевкту приснилось, что Христос, сняв с него одежду, надел другую – светлую. Возгоревшись духом, святой вышел на городскую площадь и разорвал императорский указ, обязующий всех поклоняться идолам.Правитель города – тесть Полиевкта, ужаснувшись поступку зятя, заявил, что теперь он должен умереть и отпустил мученика попрощаться с семьей. Слезы жены, умоляющей святого отречься, не тронули его. Он с радостью преклонил голову под меч и крестился в собственной крови. Произошло это в 259 году. Полиевкт стал первым мучеником в армянском городе Мелитине.Пророк СамейПо церковному календарю 22 января поминают пророка Самея, жившего в X веке до Рождества Христова.Жил будущий святой при царе Соломоне и его сыне Ровоаме. От лица Божьего пророк запретил Ровоаме воевать против 10 колен Израилевых, отделившихся от Давидовых потомков.Епископ СевастийскийПо церковному календарю 22 января поминают святителя Петра, епископа Севастийского – брата святителей Василия Великого и Григория Нисского.Будущего святого воспитывала старшая сестра – благочестивая Макрина, а в пресвитеры посвятил Василий Великий.Петра, после смерти святого Василия, поставили епископом Севастии (в Армении). Святитель присутствовал на II Вселенском Соборе, созванном в Константинополе в 381 году.Евстратий ЧудотворецПо церковному календарю 22 января поминают преподобного Евстратия, Чудотворца, происходившего из города Тарса.Будущий святой ушел тайно из родительского дома к 20 годам и поселился в Авгаровском монастыре на горе Олимп (Малая Азия). В обители преподобный вел строгую подвижническую жизнь – питался только хлебом и водой, а ночи проводил в молитвах. Через некоторое время его избрали настоятелем монастыря.Преподобный Евстратий, когда началось преследование христиан при иконоборце Льве Армянине (813-820), скрываясь от преследования, скитался в горах и пустынях, а после смерти императора возвратился в обитель.Перед смертью, наставляя иноков, он призвал их постоянно думать о будущей жизни, не привязываясь к земным благам. Он мирно скончался в 821 году. Ему было 95 лет.Митрополит Московский и Всея РоссииПо церковному календарю 22 января поминают святителя Филиппа, митрополита Московского и Всея Руси, чудотворца.Родился будущий святой в знатной боярской семье в самом начале XVI века. Отец готовил сына к государственной службе, но Филипп с детства отдал предпочтение вере.Митрополитом Московским и всея Руси он стал в 1566-м и открыто выступал против опричнины царя Ивана IV Грозного, за что и попал в опалу.Митрополита, лишив сана в 1568 году, отправили в тверской Отроч Успенский монастырь, где он был убит приближенным Иоанна Грозного Малютой Скуратовым. Произошло это в 1569-м.ИмениныПо церковному календарю 22 января именины отмечают Антонина, Захар, Никандр, Петр, Павел и Филипп.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20220101/pravoslavnyy-kalendar-2022-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-263071397.html

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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников