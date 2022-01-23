Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220123/sergey-shnurov-stanet-ottsom-v-chetvertyy-raz-263726185.html
Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз
Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз
Оказалось, всему виной не всеобщее чревоугодие на новогодние праздники, а беременность
2022-01-23T10:04+0400
2022-01-23T10:04+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
сергей шнуров
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/17/263812829_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_ba9630a4950a14e4c67126922f23ab81.jpg
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров и его жена Ольга Абрамова ждут второго ребенка, пишут СМИ.Телеграм канал "Татлер-батлер" пишет, что женщина прибавила в весе, и не за счет праздничных блюд на Новый год, а из-за беременности.Как пишут СМИ, Абрамова уже на пятом месяце беременности.Интересно, что имя первого ребенка, который родился в июне 2021 года, неизвестно до сих пор. От предыдущих браков у Сергея есть двое взрослых детей – 28-летняя Серафима и 21-летний Аполлон.Сергей Шнуров и Ольга Абрамова поженились в 2018 году, через несколько месяцев после развода Шнурова с его третьей женой Матильдой.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/17/263812829_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_c6920bb43aec73434d6dfce81964eb79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сергей шнуров, российский шоу-бизнес

Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз

10:04 23.01.2022
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2019"
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2019 - Sputnik Грузия, 1920, 23.01.2022
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Оказалось, всему виной не всеобщее чревоугодие на новогодние праздники, а беременность
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров и его жена Ольга Абрамова ждут второго ребенка, пишут СМИ.
Телеграм канал "Татлер-батлер" пишет, что женщина прибавила в весе, и не за счет праздничных блюд на Новый год, а из-за беременности.
Как пишут СМИ, Абрамова уже на пятом месяце беременности.
Интересно, что имя первого ребенка, который родился в июне 2021 года, неизвестно до сих пор. От предыдущих браков у Сергея есть двое взрослых детей – 28-летняя Серафима и 21-летний Аполлон.
Сергей Шнуров и Ольга Абрамова поженились в 2018 году, через несколько месяцев после развода Шнурова с его третьей женой Матильдой.
Читайте также:
Главный экспонат: Алиса Вокс потребовала у Шнурова зарплату за хиты
"Поехали, Зоя!" – Шнуров от всех отписался и отдал песни загадочной вокалистке
Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI
"Чума!": Тина Канделаки и Сергей Шнуров выпустили сериал о борьбе с вирусом
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский