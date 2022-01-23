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Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз

Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз

Оказалось, всему виной не всеобщее чревоугодие на новогодние праздники, а беременность

2022-01-23T10:04+0400

2022-01-23T10:04+0400

2022-01-23T10:04+0400

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сергей шнуров

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров и его жена Ольга Абрамова ждут второго ребенка, пишут СМИ.Телеграм канал "Татлер-батлер" пишет, что женщина прибавила в весе, и не за счет праздничных блюд на Новый год, а из-за беременности.Как пишут СМИ, Абрамова уже на пятом месяце беременности.Интересно, что имя первого ребенка, который родился в июне 2021 года, неизвестно до сих пор. От предыдущих браков у Сергея есть двое взрослых детей – 28-летняя Серафима и 21-летний Аполлон.Сергей Шнуров и Ольга Абрамова поженились в 2018 году, через несколько месяцев после развода Шнурова с его третьей женой Матильдой.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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сергей шнуров, российский шоу-бизнес