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Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии в 2021 году

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии в 2021 году

Цены за год в основном выросли на продукцию перерабатывающей промышленности, а также на продовольствие 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T09:01+0400

2022-01-24T09:01+0400

2022-01-24T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2021 года повысился на 20,3% по сравнению с декабрем 2020 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 24,9%, в том числе на продовольствие – на 12,5%, а в горнодобывающей цены снизились на 7,2%.В декабре по сравнению с ноябрем 2021 года, цены на промышленную продукцию выросли на 3,8%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в декабре на 14,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.Инфляция в Грузии бьет рекорды – новая статистика >>Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 14,9%, перерабатывающей промышленности – на 16%, в том числе на продукты питания – на 15,8%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в декабре вырос на 28,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 23,4%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 25,8%, в том числе на химическую продукцию – на 208,3%, а на изделия из металла – на 65,6%.Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на четверть >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 14,4%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 13,6%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в декабре 2021 года составил 13,9%, при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 15,6%. В декабре, по сравнению с ноябрем, уровень инфляции составил 0,3%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", цены, статистика