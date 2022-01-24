https://sputnik-georgia.ru/20220124/na-prezidenta-gruzii-podal-v-sud-vor-v-zakone-263854848.html

Вор в законе подал в суд на президента Грузии

Вор в законе подал в суд на президента Грузии

Тбилисский городской суд уже принял исковое заявление Шушанашвили в производство, утверждает грузинский телеканал 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T23:50+0400

2022-01-24T23:50+0400

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новости

грузия

тбилисский городской суд

вор в законе

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Вор в законе Каха Шушанашвили, он же "Каха Руставский", отбывающий пожизненное заключение во Франции, подал в суд на президента Грузии Саломе Зурабишвили с требованием вернуть ему грузинское гражданство, сообщает телеканал "Рустави 2".Указ президента о прекращении гражданства основывался на заключении министерства юстиции, из которого следует, что Шушанашвили получил гражданство России в 2015 году. Адвокат же утверждает, что этот документ не является подлинным, поскольку Шушанашвили в то время уже отбывал наказание в марсельской тюрьме. Тбилисский городской суд уже принял исковое заявление Шушанашвили в производство. Ответчиком, помимо президента, является Агентство развития сервисов министерства юстиции. По словам Татии Шушанашвили, ее отец уже 12 лет находится в тюрьме Марселя. Французский суд признал его виновным в заказном убийстве в 2010 году вора в законе Владимира Джанашия, известного в криминальных кругах как "Ладо".Сбором общака у таксистов в аэропорту Тбилиси руководил "вор в законе" из-за рубежа - СМИ >>"Каха Руставский", как говорит его дочь, отбывает наказание в одиночной камере, состояние его здоровья ухудшается, поэтому он хочет экстрадиции на родину, а для этого ему нужен грузинский паспорт.Грузинский вор в законе скончался в российской тюрьме >>Согласно информации "Рустави 2", помимо Шушанашвили, иск против президента подали и другие воры в законе. В основном речь идет о тех "ворах в законе", которые были оправданы судами Грузии в 2013-18 годах, однако, после оглашения оправдательного приговора, им все равно пришлось покинуть страну.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилисский городской суд, вор в законе, саломе зурабишвили