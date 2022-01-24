https://sputnik-georgia.ru/20220124/parlament-gruzii-pristupaet-k-rassmotreniyu-kandidatov-na-post-glavy-tsik-263847310.html

Парламент Грузии приступает к рассмотрению кандидатов на пост главы ЦИК

Парламент Грузии приступает к рассмотрению кандидатов на пост главы ЦИК

В оппозиции заявляют, что у парламента есть шанс выбрать независимого кандидата на пост председателя комиссии 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T18:57+0400

2022-01-24T18:57+0400

2022-01-24T18:57+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Комитетские слушания кандидатов на пост председателя Центральной избирательной комиссии начнутся в парламенте Грузии в конце текущей недели, соответствующее решение было принято на заседании бюро законодательного органа в понедельник.Президент Грузии Саломе Зурабишвил представила парламенту двух кандидатов на пост председателя ЦИК 22 января. Из трех представленных кандидатов Зурабишвили выбрала действующего главу ЦИК Георгия Каландаришвили и конституционалиста и исполнительного директора НПО "Платформа 2020" Тенгиза Тевзадзе.По решению бюро, ведущим комитетом назначен комитет по юридическим вопросам, на котором первыми и выступят кандидаты на пост главы Центризбиркома.Нынешний глава ЦИК Грузии надеется сохранить свою должность >>В парламентском большинстве деятельности действующего главы ЦИК дают положительную оценку, однако отмечают, что это не ставит Каландаришвили вне конкуренции.Между тем, в оппозиции заявляют, что у парламента есть шанс выбрать независимого кандидата в лице Тевзадзе."Мы однозначно не поддержим кандидатуру власти. Наша поддержка будет у второго кандидата – Тенгиза Тевзадзе. Однако, безусловно, мы ожидаем, что власти и большинство проведут своего кандидата. Мы будем активными на сессии, так же как были и на предыдущей сессии", - заявил депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе журналистам.Председателем ЦИК станет тот кандидат, который получит поддержку 2/3 из 148 депутатов, представленных на сегодняшний день в парламенте.Если ни один из кандидатов не получит такой поддержки, пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.Президент Грузии отобрала двух кандидатов на пост главы ЦИК >>На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов. Однако у "Грузинской мечты" хватает мест, чтобы поставить на пост председателя Центризбиркома Грузии своего кандидата при повторном голосовании.Президент Грузии в конце декабря 2021 года объявила новый отбор на пост председателя Центральной избирательной комиссии и двух ее членов. Проведение нового конкурса понадобилось, так как полномочия действующего председателя ЦИК и двух членов Центризбиркома истекают 2 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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