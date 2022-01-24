https://sputnik-georgia.ru/20220124/poteryala-kontrol-bella-khadid-reshila-zavyazat-s-alkogolem-263831915.html

Потеряла контроль? Белла Хадид решила "завязать" с алкоголем

Потеряла контроль? Белла Хадид решила "завязать" с алкоголем

Звезда подиума призналась, что перестала нормально спать и начала страдать от тревожности

2022-01-24T11:47+0400

2022-01-24T11:47+0400

2022-01-24T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Американская модель Белла Хадид отказалась от алкоголя – пагубное пристрастие звезды привело к неприятным последствиям. Осенью 2021 года Хадид заявила, что несколько лет пытается побороть депрессию и постоянное чувство тревоги. 25-летняя звезда делает все, чтобы помочь себе справиться с психологическими проблемами. Например, недавно звезда отказалась от алкоголя. Отказ от спиртных напитков помог Хадид справиться с тревожностью – звезда будто начала жизнь с чистого листа. Об этом топ-модель честно рассказала в своем новом интервью. "Я выпила свою долю алкоголя. Я любила выпивать, но дошло до того, что я начала отменять вечеринки с друзьями, так как понимала, что не могу себя контролировать”, – призналась Белла. Также Хадид рассказала, что просканировала свой мозг и убедилась, как алкоголь влияет на умственную деятельность и общее состояние организма. "Теперь я не хочу пить, так как знаю, как это повлияло на меня в три часа ночи, когда я проснулась с мыслями о какой-то глупости, которую сказала много лет назад, учась в средней школе", – заключила признанная красавица.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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белла хадид, шоу-бизнес, зарубежные звезды