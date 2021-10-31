https://sputnik-georgia.ru/20211031/bednaya-dzhidzhi-zeyn-malik-priznalsya-v-sovershennykh-prestupleniyakh-261628998.html

Бедная Джиджи: Зейн Малик признался в совершенных преступлениях

Бедная Джиджи: Зейн Малик признался в совершенных преступлениях

Знаменитый музыкант не смог побороть свой собственный гнев и выместил его на матери собственной девушки 31.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Американский певец Зейн Малик признался в совершенных преступлениях – откровение случилось после инцидента с матерью его возлюбленной модели Джиджи Хадид.Фанаты не перестают обсуждать конфликт, разгоревшийся в семье Хадид. Мама модели заявила, что бойфренд дочери ударил ее во время ссоры, но музыкант начал отрицать момент рукоприкладства. Вот только попытки спасти репутацию не увенчались успехом и Малику пришлось признать свою вину. Причем в четырех преступлениях – в сторону Джиджи и Иоланды.Журналисты издания TMZ сообщили, что полиция уже озвучила наказание для Малика. Певца обязали заплатить серьезный штраф и назначили ему испытательный срок.В течении года Зейн должен пройти курс по управлению гневом, а также программу по борьбе с насилием в семье.Музыканту нельзя подходить к матери возлюбленной, а также к ее охранникам. Если все условия будут соблюдены в течение полугода, то испытательный срок будет снят.Тем временем Джиджи собрала вещи и ушла от бойфренда вместе с дочкой, а вся ее семья отписалась от него в Инстаграм.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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