https://sputnik-georgia.ru/20220125/buzova-rasstroitsya-maneskin-ne-priedut-v-rossiyu-263870047.html
Бузова расстроится: Maneskin не приедут в Россию
Бузова расстроится: Maneskin не приедут в Россию
Поклонники итальянской рок-группы не скрывают своего разочарования и пытаются разобраться в произошедшем
2022-01-25T15:09+0400
2022-01-25T15:09+0400
2022-01-25T15:09+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Итальянская рок-группа Maneskin резко отменила концерты в России: победители "Евровидения - 2021" расстроили всех своих фанатов. В 2021 году Россию на "Евровидении" представляла певица Манижа с песней Russian Woman. Композиция понравилась многим, но первое место досталось эпатажным рокерам из Италии Maneskin. Группа мгновенно обзавелась армией фанатов по всему миру, в том числе и в России. Музыканты прилетели в Москву и дали интервью Ольге Бузовой, а после обещали ей вернуться с громким концертом. Но в ближайшее время этого не случится. Запланированные на 2022 год концерты Maneskin в Москве и Санкт-Петербурге отменены. Музыканты решили отказаться от своих планов из-за пандемии. Группа переживает за своих фанатов и не может гарантировать безопасность на концертах в сложившейся эпидемиологической ситуации в мире. Солист Maneskin Дамиано Давид заявил, что новые даты выступления будут озвучены в начале весны. Так что пока поклонникам придется набраться терпения, также как и Бузовой, которая считает себя поклонницей творчества итальянцев. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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россия, италия, ольга бузова, манижа, российский шоу-бизнес, зарубежные звезды, måneskin
Бузова расстроится: Maneskin не приедут в Россию
Поклонники итальянской рок-группы не скрывают своего разочарования и пытаются разобраться в произошедшем
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Итальянская рок-группа Maneskin резко отменила концерты в России: победители "Евровидения - 2021" расстроили всех своих фанатов.
В 2021 году Россию на "Евровидении" представляла певица Манижа с песней Russian Woman. Композиция понравилась многим, но первое место досталось эпатажным рокерам из Италии Maneskin. Группа мгновенно обзавелась армией фанатов по всему миру, в том числе и в России.
Музыканты прилетели в Москву и дали интервью Ольге Бузовой, а после обещали ей вернуться с громким концертом. Но в ближайшее время этого не случится. Запланированные на 2022 год концерты Maneskin в Москве и Санкт-Петербурге отменены. Музыканты решили отказаться от своих планов из-за пандемии.
Группа переживает за своих фанатов и не может гарантировать безопасность на концертах в сложившейся эпидемиологической ситуации в мире. Солист Maneskin Дамиано Давид заявил, что новые даты выступления будут озвучены в начале весны.
Так что пока поклонникам придется набраться терпения, также как и Бузовой, которая считает себя поклонницей творчества итальянцев.
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