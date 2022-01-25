https://sputnik-georgia.ru/20220125/buzova-rasstroitsya-maneskin-ne-priedut-v-rossiyu-263870047.html

Бузова расстроится: Maneskin не приедут в Россию

Бузова расстроится: Maneskin не приедут в Россию

Поклонники итальянской рок-группы не скрывают своего разочарования и пытаются разобраться в произошедшем

2022-01-25T15:09+0400

2022-01-25T15:09+0400

2022-01-25T15:09+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Итальянская рок-группа Maneskin резко отменила концерты в России: победители "Евровидения - 2021" расстроили всех своих фанатов. В 2021 году Россию на "Евровидении" представляла певица Манижа с песней Russian Woman. Композиция понравилась многим, но первое место досталось эпатажным рокерам из Италии Maneskin. Группа мгновенно обзавелась армией фанатов по всему миру, в том числе и в России. Музыканты прилетели в Москву и дали интервью Ольге Бузовой, а после обещали ей вернуться с громким концертом. Но в ближайшее время этого не случится. Запланированные на 2022 год концерты Maneskin в Москве и Санкт-Петербурге отменены. Музыканты решили отказаться от своих планов из-за пандемии. Группа переживает за своих фанатов и не может гарантировать безопасность на концертах в сложившейся эпидемиологической ситуации в мире. Солист Maneskin Дамиано Давид заявил, что новые даты выступления будут озвучены в начале весны. Так что пока поклонникам придется набраться терпения, также как и Бузовой, которая считает себя поклонницей творчества итальянцев. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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россия, италия, ольга бузова, манижа, российский шоу-бизнес, зарубежные звезды, måneskin