https://sputnik-georgia.ru/20220125/izbienie-podrostka-s-ovz-v-tbilisi-oppozitsiya-zhdet-v-parlamente-premera-i-glavu-mvd-263882520.html

Избиение подростка с ОВЗ в Тбилиси: оппозиция ждет в парламенте премьера и главу МВД

Избиение подростка с ОВЗ в Тбилиси: оппозиция ждет в парламенте премьера и главу МВД

Представитель оппозиции считает, что причиной инцидента в метро стало приостановление реформы следственной системы 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T20:41+0400

2022-01-25T20:41+0400

2022-01-25T21:14+0400

политика

новости

грузия

мвд грузии

грузинская мечта

натия мезвришвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/15/249765230_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_36acd8aa489ad7c4da98837d15ea3d36.jpg

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. По факту избиения глухонемого несовершеннолетнего в тбилисском метро, партия экс-премьера Георгий Гахария "Для Грузии" вызывает в парламент премьер-министра Ираклия Гарибашвили и главу МВД Вахтанга Гомелаури, заявила заместитель председателя партии Натия Мезвришвили на брифинге.В понедельник СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как человек в полицейской форме бьет молодого человека по голове и лицу. Как утверждают СМИ, полицейский расправился с молодым человеком, несмотря на разъяснения друга, что тот глухонемой и не может отвечать на вопросы.Генеральная инспекция МВД начала изучение вопроса сразу после обнародования видеозаписи. Добытые материалы были переданы в Службу государственного инспектора, которая начала расследование по статье "Превышение служебных полномочий". Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. По факту уже задержаны двое полицейских.По ее словам, будучи у власти, правительство Гахария в 2018 году начало системную модернизацию в правоохранительных органах, направленную на повышение качества работы полиции и устранение таких тяжких преступлений. Именно для этого был создан Департамент по правам человека, и стартовала реформа следственной системы.Как отметила Мезвришвили, в то время была ужесточена политика, в том числе в отношении сотрудников полиции, совершивших насилие, и было положено начало созданию подразделения, специализирующегося на несовершеннолетних в правоохранительной системе.Тем не менее, Мезвришвили заявила, что партия приветствует незамедлительное реагирование госинспектора, но за случившееся возлагает ответственность на министра внутренних дел и премьера.Скандал с избиением подростка с ОВЗ в тбилисском метро – задержаны двое полицейских >>Обвинение о приостановке реформ в правоохранительной системе лидеры правящей партии "Грузинская мечта" считают абсурдными, особенно со стороны политической команды, которая сегодня не имеет политического дивиденда в обществе.Данное заявление оппозиции лидер парламентского большинства Рати Ионатамишвили оценил как попытку зарабатывания политических очков."Любая попытка политической спекуляции со стороны любой политической группы будет обречена в глазах общества, и нанесет ему ущерб. В том числе потребуют вызова в парламент какого-либо политического должностного лица, что не будет иметь никакого отношения к делу, а станет попыткой набрать политические очки. Общество этого не допустит, и никто не простит таких шагов", – сказал Ионатамишвили.Акции в связи с избиением подростка с ОВЗ прошли в Тбилиси и Батуми >>Избиение глухонемого несовершеннолетнего в тбилисском метро вызвало акции протеста в крупных городах Грузии. Представители разных политических партий собрались у здания министерства внутренних дел Грузии в Тбилиси. А в черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария) участники акции собрались на площади Европы и потребовали наказать причастных к насилию полицейских строжайшим образом.МВД сообщило о задержании двух полицейских по делу об избиении несовершеннолетнего лица с ограниченными возможностями в тбилисском метро во вторник. Один из них обвиняется в нечеловеческом обращении, а второй – в злоупотреблении служебными полномочиями.Ударившему подростка полицейскому грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, а полицейскому, который стал свидетелем насилия над несовершеннолетним и не сообщившему о случившемся в следственный орган или Службу государственного инспектора – штраф, домашний арест от полугода до двух лет или тюремное заключение до трех лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, мвд грузии, грузинская мечта, натия мезвришвили