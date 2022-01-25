https://sputnik-georgia.ru/20220125/aktsii-v-svyazi-s-izbieniem-podrostka-s-ovz-proshli-v-tbilisi-i-batumi-263877791.html
Акции в связи с избиением подростка с ОВЗ прошли в Тбилиси и Батуми
Акции в связи с избиением подростка с ОВЗ прошли в Тбилиси и Батуми
МВД уже сообщило о задержании двух полицейских по делу об избиении несовершеннолетнего лица с ограниченными возможностями в тбилисском метро 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T18:18+0400
2022-01-25T18:18+0400
2022-01-25T18:20+0400
происшествия
новости
грузия
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/04/250792868_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b00937630f136b8497f6ce00e6e50e7b.jpg
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Избиение глухонемого несовершеннолетнего в тбилисском метро вызвало акции протеста в крупных городах Грузии.В понедельник СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как человек в полицейской форме бьет молодого человека по голове и лицу. Как утверждают СМИ, полицейский расправился с молодым человеком, несмотря на разъяснения друга, что тот глухонемой и не может отвечать на вопросы. По факту уже задержаны двое полицейских.Представители разных политических партий собрались у здания министерства внутренних дел Грузии в Тбилиси. Протестующие принесли с собой плакаты с надписью – "Нет насилию!", "Что происходит тогда, когда двери заперты?", "Нет милиции!".В ходе акции произошел инцидент – с территории удалили экоактивистку Нату Перадзе, которая, несмотря на предупреждение, продолжила клеить стикеры перед зданием ведомства.Солидарность избитому подростку выразили и в черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария). Участники акции собрались на площади Европы и потребовали наказать причастных к насилию полицейских строжайшим образом.Полицейский подозревается в расправе над лицом с ОВЗ в метро Тбилиси >>МВД сообщило о задержании двух полицейских по делу об избиении несовершеннолетнего лица с ограниченными возможностями в тбилисском метро во вторник. Один из них обвиняется в нечеловеческом обращении, а второй – в злоупотреблении служебными полномочиями.Детали делаСледствие на данный момент установило, что 23 января 2022 года, примерно в 20:00-21:00 по тбилисскому времени, 17-летний гражданин с ограниченными возможностями здоровья вместе с братом и друзьями находился на станции метро "Исани".Находящийся у эскалатора патрульный-инспектор поднялся с несовершеннолетним по эскалатору и отвел в комнату для сотрудников патрульной полиции в фойе метро.Скандал с избиением подростка с ОВЗ в тбилисском метро – задержаны двое полицейских >>Там еще один из полицейских несколько раз ударил несовершеннолетнего кулаком по голове и потянул за волосы. Несмотря на указание несовершеннолетнего на то, что он глухонемой, полицейский продолжал избивать его. В результате молодой человек получил повреждения в области головы и лица.Свидетелями случившегося стали сопровождавшие несовершеннолетнего люди.Ударившему подростка полицейскому грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, а полицейскому, который стал свидетелем насилия над несовершеннолетним и не сообщившему о случившемся в следственный орган или Службу государственного инспектора – штраф, домашний арест от полугода до двух лет или тюремное заключение до трех лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/04/250792868_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6298b37e9a1850cbd9ff32dc5ae12673.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, мвд грузии
Акции в связи с избиением подростка с ОВЗ прошли в Тбилиси и Батуми
18:18 25.01.2022 (обновлено: 18:20 25.01.2022)
МВД уже сообщило о задержании двух полицейских по делу об избиении несовершеннолетнего лица с ограниченными возможностями в тбилисском метро
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Избиение глухонемого несовершеннолетнего в тбилисском метро вызвало акции протеста в крупных городах Грузии.
В понедельник СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как человек в полицейской форме бьет молодого человека по голове и лицу. Как утверждают СМИ, полицейский расправился с молодым человеком, несмотря на разъяснения друга, что тот глухонемой и не может отвечать на вопросы. По факту уже задержаны двое полицейских.
Представители разных политических партий собрались у здания министерства внутренних дел Грузии в Тбилиси. Протестующие принесли с собой плакаты с надписью – "Нет насилию!", "Что происходит тогда, когда двери заперты?", "Нет милиции!".
"Грузинская мечта" должна взять политическую ответственность. Нельзя простить то, что они делают с этой страной и с гражданами этой страны. Правда, двое полицейских задержаны, однако здесь проблема в системе", – заявила член партии "Дроа" Шушана Мацаберидзе.
В ходе акции произошел инцидент – с территории удалили экоактивистку Нату Перадзе, которая, несмотря на предупреждение, продолжила клеить стикеры перед зданием ведомства.
Солидарность избитому подростку выразили и в черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария). Участники акции собрались на площади Европы и потребовали наказать причастных к насилию полицейских строжайшим образом.
МВД сообщило о задержании двух полицейских по делу об избиении несовершеннолетнего лица с ограниченными возможностями в тбилисском метро во вторник. Один из них обвиняется в нечеловеческом обращении, а второй – в злоупотреблении служебными полномочиями.
Детали дела
Следствие на данный момент установило, что 23 января 2022 года, примерно в 20:00-21:00 по тбилисскому времени, 17-летний гражданин с ограниченными возможностями здоровья вместе с братом и друзьями находился на станции метро "Исани".
Находящийся у эскалатора патрульный-инспектор поднялся с несовершеннолетним по эскалатору и отвел в комнату для сотрудников патрульной полиции в фойе метро.
Там еще один из полицейских несколько раз ударил несовершеннолетнего кулаком по голове и потянул за волосы. Несмотря на указание несовершеннолетнего на то, что он глухонемой, полицейский продолжал избивать его. В результате молодой человек получил повреждения в области головы и лица.
Свидетелями случившегося стали сопровождавшие несовершеннолетнего люди.
Ударившему подростка полицейскому грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, а полицейскому, который стал свидетелем насилия над несовершеннолетним и не сообщившему о случившемся в следственный орган или Службу государственного инспектора – штраф, домашний арест от полугода до двух лет или тюремное заключение до трех лет.
Кто будет следить за чиновниками и контролировать прослушку
в Грузии?
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.