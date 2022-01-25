https://sputnik-georgia.ru/20220125/skandal-s-izbieniem-podrostka-s-ovz-v-tbilisskom-metro---zaderzhany-dvoe-politseyskikh-263859053.html
Скандал с избиением подростка с ОВЗ в тбилисском метро – задержаны двое полицейских
Скандал с избиением подростка с ОВЗ в тбилисском метро – задержаны двое полицейских
Ранее СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как человек в полицейской форме бьет молодого человека по голове и лицу.
2022-01-25T10:11+0400
2022-01-25T10:11+0400
2022-01-25T11:04+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Двое грузинских полицейских задержаны по делу об избиении несовершеннолетнего лица с ограниченными возможностями в тбилисском метро, заявил заместитель руководителя Службы госинспектора Георгий Гамезардашвили на брифинге.Один из них обвиняется в нечеловеческом обращении, а второй – в злоупотреблении служебными полномочиями.Ранее СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как человек в полицейской форме бьет молодого человека по голове и лицу. Как утверждают СМИ, полицейский расправился с подростком, несмотря на разъяснения друга, что тот глухонемой и не может отвечать на вопросы.Генеральная инспекция МВД начала изучение вопроса сразу после обнародования видеозаписи. Добытые материалы были переданы в Службу государственного инспектора, которая начала расследование по статье "Превышение служебных полномочий". Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Скандал с избиением подростка с ОВЗ в тбилисском метро – задержаны двое полицейских
10:11 25.01.2022 (обновлено: 11:04 25.01.2022)
По данным следствия, один из полицейских расправился с глухонемым подростком
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Двое грузинских полицейских задержаны по делу об избиении несовершеннолетнего лица с ограниченными возможностями в тбилисском метро, заявил заместитель руководителя Службы госинспектора Георгий Гамезардашвили на брифинге.
Один из них обвиняется в нечеловеческом обращении, а второй – в злоупотреблении служебными полномочиями.
Ранее СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как человек в полицейской форме бьет молодого человека по голове и лицу. Как утверждают СМИ, полицейский расправился с подростком, несмотря на разъяснения друга, что тот глухонемой и не может отвечать на вопросы.
Генеральная инспекция МВД начала изучение вопроса сразу после обнародования видеозаписи. Добытые материалы были переданы в Службу государственного инспектора, которая начала расследование по статье "Превышение служебных полномочий". Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Кто будет следить за чиновниками и контролировать прослушку
в Грузии?
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