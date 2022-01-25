https://sputnik-georgia.ru/20220125/opyat-budet-debosh---v-gruzinskoy-mechte-prokommentirovali-plany-natsdvizheniya-263877378.html

"Опять будет дебош" – в "Грузинской мечте" прокомментировали планы "Нацдвижения"

"Опять будет дебош" – в "Грузинской мечте" прокомментировали планы "Нацдвижения"

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Возвращение самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" к парламентской жизни не принесет ничего... 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T18:01+0400

2022-01-25T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Возвращение самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" к парламентской жизни не принесет ничего нового, если они вновь будут дебоширить, считает депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.В последнее время в оппозиционной партии вновь заговорили о возвращении к работе в парламенте. "Нацдвижение" в очередной раз объявило бойкот осенью 2021 года. Депутаты от партии обвинили правящую "Грузинскую мечту" в фальсификации результатов выборов в местные органы власти в октябре и отказались работать в законодательном органе.По мнению депутата, для членов оппозиционной партии, в первую очередь, будет лучше, если они станут более серьезными и конструктивными."Двухлетняя политика "Национального движения", которая была полностью построена на лжи, нанесла ущерб не только "Национальному движению", но и всей оппозиции", – отметил Карагишвили.При этом депутат отметил, что все остальные оппозиционные партии, которые также объявили бойкот из солидарности "Нацдвижению", пытаются "вернуть себе лицо, поскольку они поняли, что это путь в никуда"."Это полный тупик, и, исходя из этого, "Национальное движение" будет внутри или снаружи, уже ничего не меняет", – отметил Кадагишвили.Бойкотирующее "Нацдвижение" настаивает на создании парламентской следственной комиссии для изучения возможных фактов ненадлежащего обращения с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.Идея создания комиссии принадлежит самому Саакашвили, который считает, что при его этапировании из тюрьмы в Рустави в глданскую тюремную больницу в Тбилиси были нарушены его права.Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что не против создания парламентской следственной комиссии. Однако поддержат ли это предложение другие члены правящей партии – пока не известно.У "Нацдвижения" в парламенте нынешнего созыва 31 мандат. Согласно регламенту, для создания временной следственной комиссии необходимо по меньшей мере 50 депутатов.После парламентских выборов 2020 года вся парламентская оппозиция объявила бойкот, обвинив власти в фальсификации результатов выборов. Позже, после подписания так называемого "Соглашения Шарля Мишеля", часть оппозиционных партий все же вошла в парламент.Что касается Саакашвили, то он тайно прибыл в Грузию из Украины и был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220111/natsdvizhenie-mozhet-prekratit-boykot-parlamenta-gruzii-263543022.html

https://sputnik-georgia.ru/20220120/obvinyaemye-po-delu-ob-okazanii-pomoschi-saakashvili-vyshli-na-svobodu-263758692.html

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политика, новости, грузия, грузинская мечта, сандро гиргвлиани