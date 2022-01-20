https://sputnik-georgia.ru/20220120/obvinyaemye-po-delu-ob-okazanii-pomoschi-saakashvili-vyshli-na-svobodu-263758692.html

Обвиняемые по делу об оказании помощи Саакашвили вышли на свободу

Обвиняемые по делу об оказании помощи Саакашвили вышли на свободу

Прокурор объяснил, почему сторона обвинения была не против изменения меры пресечения всем подсудимым 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T13:40+0400

2022-01-20T13:40+0400

2022-01-20T14:03+0400

происшествия

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михаил саакашвили

тбилисский городской суд

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд освободил под залог четырех фигурантов дела о незаконном пересечении границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Позже за сокрытие тяжкого преступления задержали четырех человек – Зураба и Шалву Цоцория, Георгия Нариманидзе, Элгуджу Цомая. Последнему также предъявили обвинение в оказании Саакашвили помощи в незаконном пересечении границы.Судья Георгий Кератишвили принял решение изменить меру пресечения и освободить обвиняемых под залог в 5 тысяч лари (около 1,6 тысячи долларов) каждому. Эту сумму они должны внести в течение месяца.По словам прокурора Левана Вепхвадзе, обвинение согласилось с ходатайством защиты, так как подсудимые признали вину.Он полагает, что менее строгая мера пресечения "обеспечит их надлежащее поведение".После освобождения из зала суда обвиняемые не стали делать комментарии для СМИ. "Я взволнован, пока ничего не могу сказать, подождите. Придет время для этого", – сказал Цомая.Цомая находился под арестом с 4 октября, Шалва и Зураба Цоцория – с 5 октября, а Нариманидзе – с 21 октября. Все они 28 декабря признали вину.Власти Грузии ответили на инициативу перевести Саакашвили из тюрьмы в епархию>>По данным следствия, Саакашвили приехал в Грузию паромом, в груженном молочной продукцией трейлере, который принадлежал Цомая. Цомая специально для этого отправился на Украину.Цомая задержали 2 октября, на второй день после ареста экс-президента.Именно в доме Цомая в селе Тквири Абашского района Саакашвили сделал первую остановку, а затем отправился в Тбилиси и поселился в квартире, предоставленной ему тем же Цомая. Он также сопровождал экс-президента в поездках в Батуми и Тбилиси.В морском порту Поти, куда прибыл паром, Саакашвили и Цомая ждали сотрудники порта Шалва и Зураб Цоцория на своей машине. На этой машине Саакашвили и Цомая отправились в село Тквири.Саакашвили может получить статус пострадавшего>>Что касается Георгия Нариманидзе, по данным следствия, он отвез Саакашвили и Цомая на трейлере в Тбилиси.Дело Саакашвили рассматривается отдельно.При этом он уже отбывает наказание по двум уголовным делам. В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили