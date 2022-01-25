https://sputnik-georgia.ru/20220125/smi-prizvali-s-ostorozhnostyu-osveschat-delo-o-rasprave-nad-podrostkom-v-tbilisi-263864281.html
СМИ призвали с осторожностью освещать дело о расправе над подростком в Тбилиси
СМИ призвали с осторожностью освещать дело о расправе над подростком в Тбилиси
Одному из задержанных полицейских грозит от пяти до десяти лет тюрьмы
2022-01-25T12:24+0400
2022-01-25T12:24+0400
2022-01-25T12:27+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Служба госинспектора Грузии, которая расследует дело об избиении глухонемого несовершеннолетнего в тбилисском метро, призвала СМИ с осторожностью освещать этот вопрос.Расследование началось в понедельник, сразу после того, как в СМИ появилась видеозапись случившегося. Вскоре по обвинению в бесчеловечном обращении с несовершеннолетним с использованием служебного положения задержали патрульного-инспектора управления метрополитена патрульной полиции МВД Грузии Н. Б., а за злоупотребление служебными полномочиями – патрульного-инспектора того же управления К. Б.Ранее СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как человек в полицейской форме бьет молодого человека по голове и лицу. Как утверждают СМИ, полицейский расправился с мужчиной несмотря на разъяснения друга, что тот глухонемой и не может отвечать на вопросы.Было осмотрено место происшествия, опрошены свидетели, в том числе в присутствии психолога опросили жертву. В рамках следствия были запрошены видеозаписи, изъят телефон одного из задержанных полицейских, назначена экспертиза.Кроме того, Служба запросила видеозаписи, а также мобильный телефон одного из задержанных. Назначены экспертизы.Как заявил замглавы Службы госинспектора, Генинспекция МВД активно сотрудничала со Службой.Детали делаСледствие на данный момент установило, что 23 января 2022 года, примерно в 20:00-21:00 по тбилисскому времени, 17-летний гражданин с ограниченными возможностями здоровья вместе с братом и друзьями находился на станции метро "Исани".Находящийся у эскалатора патрульный-инспектор К. Б. поднялся с несовершеннолетним по эскалатору и отвел в комнату для сотрудников патрульной полиции в фойе метро.Там один из полицейских Н. Б. несколько раз ударил несовершеннолетнего кулаком по голове и потянул за волосы. Несмотря на указание несовершеннолетнего на то, что он глухонемой, полицейский продолжал избивать его. В результате молодой человек получил повреждения в области головы и лица.Свидетелями случившегося стали сопровождавшие несовершеннолетнего люди.Другой полицейский К. Б., который так же был свидетелем насилия над несовершеннолетним, не донес о случившемся в следственный орган – Службу государственного инспектора.Н. Б. грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, а К. Б. – штраф, домашний арест от полугода до двух лет или тюремное заключение до трех лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, тбилиси, служба государственного инспектора
СМИ призвали с осторожностью освещать дело о расправе над подростком в Тбилиси
12:24 25.01.2022 (обновлено: 12:27 25.01.2022)
Одному из задержанных полицейских грозит от пяти до десяти лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Служба госинспектора Грузии, которая расследует дело об избиении глухонемого несовершеннолетнего в тбилисском метро, призвала СМИ с осторожностью освещать этот вопрос.
Расследование началось в понедельник, сразу после того, как в СМИ появилась видеозапись случившегося. Вскоре по обвинению в бесчеловечном обращении с несовершеннолетним с использованием служебного положения задержали патрульного-инспектора управления метрополитена патрульной полиции МВД Грузии Н. Б., а за злоупотребление служебными полномочиями – патрульного-инспектора того же управления К. Б.
"Призываем каждого члена общества, в том числе журналистов, проявлять особую осторожность при освещении вопроса и выражении мнения по случившемуся факту, так как дело касается преступления, совершенного в отношении несовершеннолетнего с ограниченными возможностями здоровья", – сказал экс-глава Службы госинспектора Георгий Гамезардашвили на брифинге.
Ранее СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как человек в полицейской форме бьет молодого человека по голове и лицу. Как утверждают СМИ, полицейский расправился с мужчиной несмотря на разъяснения друга, что тот глухонемой и не может отвечать на вопросы.
Было осмотрено место происшествия, опрошены свидетели, в том числе в присутствии психолога опросили жертву. В рамках следствия были запрошены видеозаписи, изъят телефон одного из задержанных полицейских, назначена экспертиза.
Кроме того, Служба запросила видеозаписи, а также мобильный телефон одного из задержанных. Назначены экспертизы.
Как заявил замглавы Службы госинспектора, Генинспекция МВД активно сотрудничала со Службой.
Детали дела
Следствие на данный момент установило, что 23 января 2022 года, примерно в 20:00-21:00 по тбилисскому времени, 17-летний гражданин с ограниченными возможностями здоровья вместе с братом и друзьями находился на станции метро "Исани".
Находящийся у эскалатора патрульный-инспектор К. Б. поднялся с несовершеннолетним по эскалатору и отвел в комнату для сотрудников патрульной полиции в фойе метро.
Там один из полицейских Н. Б. несколько раз ударил несовершеннолетнего кулаком по голове и потянул за волосы. Несмотря на указание несовершеннолетнего на то, что он глухонемой, полицейский продолжал избивать его. В результате молодой человек получил повреждения в области головы и лица.
Свидетелями случившегося стали сопровождавшие несовершеннолетнего люди.
Другой полицейский К. Б., который так же был свидетелем насилия над несовершеннолетним, не донес о случившемся в следственный орган – Службу государственного инспектора.
Н. Б. грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, а К. Б. – штраф, домашний арест от полугода до двух лет или тюремное заключение до трех лет.
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