https://sputnik-georgia.ru/20220125/smi-prizvali-s-ostorozhnostyu-osveschat-delo-o-rasprave-nad-podrostkom-v-tbilisi-263864281.html

СМИ призвали с осторожностью освещать дело о расправе над подростком в Тбилиси

СМИ призвали с осторожностью освещать дело о расправе над подростком в Тбилиси

Одному из задержанных полицейских грозит от пяти до десяти лет тюрьмы

2022-01-25T12:24+0400

2022-01-25T12:24+0400

2022-01-25T12:27+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Служба госинспектора Грузии, которая расследует дело об избиении глухонемого несовершеннолетнего в тбилисском метро, призвала СМИ с осторожностью освещать этот вопрос.Расследование началось в понедельник, сразу после того, как в СМИ появилась видеозапись случившегося. Вскоре по обвинению в бесчеловечном обращении с несовершеннолетним с использованием служебного положения задержали патрульного-инспектора управления метрополитена патрульной полиции МВД Грузии Н. Б., а за злоупотребление служебными полномочиями – патрульного-инспектора того же управления К. Б.Ранее СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как человек в полицейской форме бьет молодого человека по голове и лицу. Как утверждают СМИ, полицейский расправился с мужчиной несмотря на разъяснения друга, что тот глухонемой и не может отвечать на вопросы.Было осмотрено место происшествия, опрошены свидетели, в том числе в присутствии психолога опросили жертву. В рамках следствия были запрошены видеозаписи, изъят телефон одного из задержанных полицейских, назначена экспертиза.Кроме того, Служба запросила видеозаписи, а также мобильный телефон одного из задержанных. Назначены экспертизы.Как заявил замглавы Службы госинспектора, Генинспекция МВД активно сотрудничала со Службой.Детали делаСледствие на данный момент установило, что 23 января 2022 года, примерно в 20:00-21:00 по тбилисскому времени, 17-летний гражданин с ограниченными возможностями здоровья вместе с братом и друзьями находился на станции метро "Исани".Находящийся у эскалатора патрульный-инспектор К. Б. поднялся с несовершеннолетним по эскалатору и отвел в комнату для сотрудников патрульной полиции в фойе метро.Там один из полицейских Н. Б. несколько раз ударил несовершеннолетнего кулаком по голове и потянул за волосы. Несмотря на указание несовершеннолетнего на то, что он глухонемой, полицейский продолжал избивать его. В результате молодой человек получил повреждения в области головы и лица.Свидетелями случившегося стали сопровождавшие несовершеннолетнего люди.Другой полицейский К. Б., который так же был свидетелем насилия над несовершеннолетним, не донес о случившемся в следственный орган – Службу государственного инспектора.Н. Б. грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, а К. Б. – штраф, домашний арест от полугода до двух лет или тюремное заключение до трех лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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