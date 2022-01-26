https://sputnik-georgia.ru/20220126/lider-startegii-agmashenebeli-nazval-glavnye-oshibki-gruzinskoy-oppozitsii-263908231.html

Лидер "Стартегии Агмашенебели" назвал главные ошибки грузинской оппозиции

Лидер "Стартегии Агмашенебели" назвал главные ошибки грузинской оппозиции

Лидер оппозиционной партии считает, что для перемен необходима системная работа 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T20:03+0400

2022-01-26T20:03+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв - Sputnik. Грузинская оппозиция допустила ошибку, объявив бойкот работе законодательного органа, считает лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.Большая часть оппозиции в очередной раз объявила бойкот осенью 2021 года. Они обвинили правящую "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в фальсификации результатов выборов в местные органы власти и отказались работать в парламенте.Вашадзе отметил, что войдет ли самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" в парламент – решать им."Если они собираются войти в парламент и работать, это должно быть реально долгосрочным (решением - ред), а не входить одной ногой, а другой - выходить", - сказал Вашадзе.По его словам, за последние годы в Грузии оппозиция не смогла создать такую волну, чтобы все пришли и массово поддержали изменения."Здесь и ошибки со стороны оппозиции, мы не смогли добиться соответствующего доверия. Мы должны искать проблемы в себе", - заявил Вашадзе.Политик считает, что совместные оппозиционные инициативы должны завершиться."Мы должны показать свое отличие. Мы – другая политическая партия, мы не были в коалиции с "Нацдвижением" перед выборами и не собираемся быть в коалиции. Я отличаюсь от них, и поэтому я в другой партии", - подчеркнул Вашадзе.После парламентских выборов 2020 года вся парламентская оппозиция объявила бойкот, обвинив власти в фальсификации результатов выборов. Позже, после подписания так называемого "Соглашения Шарля Мишеля", часть оппозиционных партий, в том числе и "Стратегия Агмашенебели", все же вошла в парламент,"Стратегии Агмашенебели" представлена в парламенте Грузии тремя депутатами (Теона Акубардия, Паата Манджгаладзе, Георгий Вашадзе). Все они, вместе с лидером "Республиканской партии" Хатуной Самнидзе и независимым депутатом Тариелом Накаидзе, входят в состав парламентской политической группы под название "Группа реформ".Что касается "Нацдвижения", то в последнее время в оппозиционной партии вновь заговорили о возвращении к работе в парламенте. В очередной раз партия объявила бойкот осенью 2021 года.Теперь бойкотирующее "Нацдвижение" настаивает на создании парламентской следственной комиссии для изучения возможных фактов ненадлежащего обращения с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.Идея создания комиссии принадлежит самому Саакашвили, который считает, что при его этапировании из тюрьмы в Рустави в глданскую тюремную больницу в Тбилиси были нарушены его права.Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что не против создания парламентской следственной комиссии. Однако поддержат ли это предложение другие члены правящей партии – пока не известно.У "Нацдвижения" в парламенте нынешнего созыва 31 мандат. Согласно регламенту, для создания временной следственной комиссии необходимо по меньшей мере 50 депутатов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, грузинская мечта, республиканская партия, хатуна самнидзе, георгий вашадзе, тариел накаидзе