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Накопительной пенсией в Грузии воспользовались почти 1,5 тысячи человек

Накопительной пенсией в Грузии воспользовались почти 1,5 тысячи человек

Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, по последним данным, составляет более 1,2 миллиона человек 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T07:01+0400

2022-01-26T07:01+0400

2022-01-26T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Объем пенсионных накоплений составил 2,1 миллиарда лари (684 миллиона долларов), выплаты получили 1 438 человек, говорится в сообщении Пенсионного агентства Грузии.По информации Пенсионного агентства по состоянию на 24 января, на пенсионные накопления начислена прибыль в размере 277 миллионов лари (90,2 миллиона долларов).Пенсионные активы размещены в девять грузинских коммерческих банках. Прибыль фонда с даты его запуска (01.01.2019) до настоящего времени составляет 32%, что на 7,2% выше инфляции того же периода (24,8%). Текущая годовая эффективная доходность фонда составляет 11,6%.В Грузии выросли пенсии с 1 января >>Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, по последним данным, составляет более 1,2 миллиона человек. Количество участников схемы накопительной пенсии растет изо дня в день – в месяц, в среднем, это более 11 тысяч.Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (примерно 7,8 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 тысяч до 60 тысяч лари (19,5 тысячи долларов) государство будет перечислять лишь 1%.До момента возвращения государство будет инвестировать эти деньги в различные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве.Какую прибыль получил Пенсионный фонд – данные за девять месяцев >>По информации Агентства, к этому времени пенсионные активы полностью инвестированы в лари.Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (примерно 182,4 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, общество, новости, грузия, пенсия, пенсионная реформа