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Цены на продовольствие в мире значительно выросли - индекс FAO

Цены на продовольствие в мире значительно выросли - индекс FAO

Индекс FAO вырос в результате повышения цен на молочные продукты, сахар и зерновые 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T07:32+0400

2022-01-26T07:32+0400

2022-01-26T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Мировой индекс цен на продовольственные товары за 2021 год вырос сразу на 27,6 пункта в годовом выражении и составил 125,7 пункта, значение стало самым высоким с 2011 года, когда индекс составлял 131,9 пункта, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).Мировой индекс цен в декабре составил 133,7 пункта после 134,9 пункта в ноябре.Индекс цен на зерновые FAO в минувшем году вырос на 27,2%, до 131,2 пункта, причем стоимость кукурузы и пшеницы выросла на 44,1% и 31,3% соответственно из-за высокого спроса и ограниченного предложения, снижение показали лишь цены на рис - на 4%. Индекс цен на растительные масла вырос в 2021 году сразу в 1,66 раза, до 164,8 пункта, что стало самым высоким среднегодовым значением. Инфляция в Грузии бьет рекорды – новая статистика >>Индекс цен на молочную продукцию за весь прошлый год вырос на 16,9%, до 119 пунктов, что связано с высоким импортным спросом, особенно из стран Азии, на фоне ограниченного предложения. Рост стоимости сливочного масла и сухого молока продолжился за счет высокого спроса в мире и ограниченного предложения из-за низких объемов производства в Западной Европе и Океании, сообщает ФАО.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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