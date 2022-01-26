https://sputnik-georgia.ru/20220126/vse-bilety-na-pryamoy-reys-iz-tbilisi-v-moskvu-prodany-263902098.html

Все билеты на прямой рейс из Тбилиси в Москву проданы

Все билеты на прямой рейс из Тбилиси в Москву проданы

Georgian Airways получила разрешение на выполнение двух чартерных рейсов в связи с новогодними праздниками 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T16:51+0400

2022-01-26T16:51+0400

2022-01-26T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв - Sputnik. Все билеты на прямой авиарейс по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси, который будет выполнен 28 января, уже проданы, сообщила Sputnik Грузия представитель грузинской авиакомпания Georgian Airways.В условиях отсутствия прямого авиасообщения между Грузией и Россией Georgian Airways получила разрешение на выполнение двух чартерных рейсов в связи с новогодними и рождественскими праздниками – 8 и 28 января.Основатель "Грузинских авиалиний" Тамаз Гаиашвили заявил, что полет в Москву осуществляется на основании одноразового разрешения. По его словам, авиакомпания и раньше практиковала подобные рейсы даже после того, как Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией."Чартерные рейсы выполняются в обычном режиме, мы делали это много раз, в том числе и после запрета полетов. Это происходит на основании одноразового разрешения. Я могу запросить разовый чартер хоть на Мадагаскар и полететь туда", - цитирует "Новости Грузия" Гаиашвили.Билеты из столицы Грузии в Москву стоили от 718 лари (около 240 долларов). В обратном направлении - от 620 лари (около 200 долларов).Из Тбилисского международного аэропорта самолет вылетит в 10:00 по местному времени. Самолет приземлится в аэропорту Внуково в 11:30 по московскому времени. Обратно самолет вылетит в 12:30 мск. Рейс будет совершен самолетом Boeing 737.Ранее МИД РФ назвал условия восстановления прямых авиарейсов между Грузией и Россией – это стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновении угроз для безопасности граждан России.Грузия всегда готова к восстановлению прямого сообщения с Россией, так как россиянам в Грузии ничего не угрожает, сказал, в свою очередь, специальный представитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе.Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220121/kogda-vozobnovitsya-aviasoobschenie-rossii-i-gruzii---mid-rf-nazval-uslovie-263798685.html

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