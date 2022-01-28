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Запланированный рейс Тбилиси-Москва был выполнен через Ереван
Запланированный рейс Тбилиси-Москва был выполнен через Ереван
Все билеты на прямой авиарейс по маршруту Тбилиси - Москва - Тбилиси были распроданы еще в среду
2022-01-28T13:27+0400
2022-01-28T13:27+0400
2022-01-28T13:34+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Запланированный прямой чартерный рейс Тбилиси-Москва был осуществлен через Ереван, сообщила Sputnik Грузия представитель авиакомпании Georgian Airways.Прямой рейс должен был быть осуществлен в пятницу, но незадолго до вылета СМИ стало известно, что он отменен. Как сказал директор Georgian Airways Тамаз Гаиашвили, не были соблюдены какие-то процедуры, поэтому не пришло разрешение на выполнение полета. При этом он отметил, что после открытия продаж на прямой рейс поднялся ажиотаж, что "вызвало серьезные проблемы". Все билеты на прямой авиарейс по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси были проданы уже в среду. Как пояснило ранее Агентство гражданской авиации Грузии, назначенный на 28 января рейс Тбилиси-Москва-Тбилиси является одноразовым, и его выполнение не требует допуска каких-либо исключений со стороны соответствующих ведомств, поскольку речь идет не о регулярном, а о разовом чартерном рейсе.Прямой рейс Тбилиси-Москва отменен: в авиакомпании назвали причину>>Ранее МИД РФ назвал условия восстановления прямых авиарейсов между Грузией и Россией – это стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновении угроз для безопасности граждан России.Грузия всегда готова к восстановлению прямого сообщения с Россией, так как россиянам в Грузии ничего не угрожает, сказал, в свою очередь, специальный представитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе.Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.Абашидзе: Грузия готова к восстановлению прямого авиасообщения с Россией>>Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, москва, тбилиси, ереван, зураб абашидзе, григорий карасин, агентство гражданской авиации, georgian airways
Запланированный рейс Тбилиси-Москва был выполнен через Ереван
13:27 28.01.2022 (обновлено: 13:34 28.01.2022)
Все билеты на прямой авиарейс Тбилиси-Москва-Тбилиси были распроданы еще в среду
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Запланированный прямой чартерный рейс Тбилиси-Москва был осуществлен через Ереван, сообщила Sputnik Грузия представитель авиакомпании Georgian Airways.
Прямой рейс должен был быть осуществлен в пятницу, но незадолго до вылета СМИ стало известно, что он отменен. Как сказал директор Georgian Airways Тамаз Гаиашвили, не были соблюдены какие-то процедуры, поэтому не пришло разрешение на выполнение полета.
При этом он отметил, что после открытия продаж на прямой рейс поднялся ажиотаж, что "вызвало серьезные проблемы".
Все билеты на прямой авиарейс по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси были проданы уже в среду.
Как пояснило ранее Агентство гражданской авиации Грузии, назначенный на 28 января рейс Тбилиси-Москва-Тбилиси является одноразовым, и его выполнение не требует допуска каких-либо исключений со стороны соответствующих ведомств, поскольку речь идет не о регулярном, а о разовом чартерном рейсе.
Ранее МИД РФ назвал условия восстановления прямых авиарейсов между Грузией и Россией – это стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновении угроз для безопасности граждан России.
Грузия всегда готова к восстановлению прямого сообщения с Россией, так как россиянам в Грузии ничего не угрожает, сказал, в свою очередь, специальный представитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе.
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.
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