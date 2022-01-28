https://sputnik-georgia.ru/20220128/kogda-u-gruzii-budet-strategiya-po-stanovleniyu-regionalnym-finansovym-khabom-263961404.html

Когда у Грузии будет стратегия по становлению региональным финансовым хабом

Когда у Грузии будет стратегия по становлению региональным финансовым хабом

Финансовые зоны будут ориентированы на международные финансовые компании, что позволит внести существенный вклад в развитие рынка капитала в стране 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T16:17+0400

2022-01-28T16:17+0400

2022-01-28T16:17+0400

экономика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Одна из крупнейших финансовых групп в мире Rothschild & Co начала работу над разработкой стратегии по преобразованию Грузии в региональный финансовый хаб, говорится в сообщении администрации правительства Грузии.Соответствующее соглашение было оформлено между правительством Грузии и управляющим директором компании Ариэль Малард де Ротшильд в Брюсселе в конце 2021 года.Вопросы, связанные с будущей стратегией, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с Ротшильд в ходе встречи в правительственной администрации.Было отмечено, что становление Грузии региональным финансовым центром будет способствовать привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и обмену современными финансовыми, технологическими инновациями.Компания Ротшильдов поможет Грузии создать финансовый хаб >>Гарибашвили пообещал Ротшильд поддержку со стороны правительства для максимально эффективной работы над стратегией и принятия в краткосрочной перспективе конкретных шагов по привлечению иностранных финансовых ресурсов в Грузию и вхождению международных финансовых компаний.Кроме того, стороны затронули вопрос создания специальных международных финансовых зон в Тбилиси и Гонио.Финансовые зоны будут ориентированы на международные финансовые компании, работающие в сферах управления активами, финтеха, торговли сырьевыми товарами, управления капиталом и других сферах, и в конечном итоге предполагается, что запуск этих финансовых центров внесет существенный вклад в развитие рынка капитала.Как отметил Гарибашвили, приоритетом для правительства Грузии является то, что значительная часть персонала международных компаний, работающих в финансовых зонах, будет гражданами Грузии, что позволит им иметь особый профессиональный и карьерный рост.В Тбилиси и Гонио могут появиться финансовые центры >>На встрече еще раз были отмечены благоприятная инвестиционная среда и развитие рынка капитала в Грузии, что является одним из важнейших направлений экономической политики страны.Rothschild & Co - одна из крупнейших независимых финансовых групп, которая работает в более чем 40 странах мира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили