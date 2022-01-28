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В Тбилиси снесли незаконные постройки
В Тбилиси снесли незаконные постройки
Демонтировали те незаконные постройки, которые были размещены на государственной земле, заявили в мэрии 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T16:49+0400
2022-01-28T16:56+0400
происшествия
новости
грузия
каха каладзе
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Мэрия Тбилиси демонтировала несколько незаконно построенных зданий в поселке Орхеви в районе Самгори.Представители муниципальной инспекции пришли на место утром. На месте была мобилизована и тяжелая техника.Владельцы незаконных построек опротестовали разрушение зданий и попытались оказать сопротивление. Некоторых из них пришлось выводить с территории силой.Владельцы заявляют, что они были заранее предупреждены о демонтаже, однако им больше негде жить.Представители муниципальной инспекции в свою очередь заявили, что демонтировали те незаконные постройки, которые были размещены на государственной земле.Комментарий в связи с демонтажем зданий сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, никому не будет позволено захватывать государственные земли и проводить незаконные строительные работы.Как отметил Каладзе, процесс демонтажа начался на основании заключения исследования."С нашей стороны всегда будет реагирование на факты незаконного строительства на государственной территории. Вы не найдете ни одного моего заявления, где я говорю, что кому-то узаконю незаконные постройки", - заявил Каладзе.В Тбилиси продолжают сносить незаконные постройки &gt;&gt;По его словам, мэрия изучает вопрос, есть ли у этих людей квартиры в Тбилиси или владеют ли они земельными участками в регионах."Что касается бездомных, то у нас есть специальная программа, и все люди с подобным статусом будут удовлетворены жилплощадью", - отметил Каладзе.По информации мэрии, в результате инспектирования на земельных участках, находящихся в государственной собственности в районе Самгори, было выявлено 16 фактов нарушения.Незаконные постройки в Тбилиси будут сносить – мэрия ужесточает контроль &gt;&gt;Факты два месяца изучала тбилисская муниципальная инспекция и установила, что здания-сооружения были незаконно размещены. Муниципальная инспекция начала процесс их демонтажа в соответствии с законом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, каха каладзе, мэрия тбилиси

В Тбилиси снесли незаконные постройки

16:49 28.01.2022 (обновлено: 16:56 28.01.2022)
© Sputnik / STRINGERБульдозеры и полиция. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе
Бульдозеры и полиция. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе - Sputnik Грузия, 1920, 28.01.2022
© Sputnik / STRINGER
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Демонтировали те незаконные постройки, которые были размещены на государственной земле, заявили в мэрии
ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Мэрия Тбилиси демонтировала несколько незаконно построенных зданий в поселке Орхеви в районе Самгори.
Представители муниципальной инспекции пришли на место утром. На месте была мобилизована и тяжелая техника.
Владельцы незаконных построек опротестовали разрушение зданий и попытались оказать сопротивление. Некоторых из них пришлось выводить с территории силой.
Владельцы заявляют, что они были заранее предупреждены о демонтаже, однако им больше негде жить.
Представители муниципальной инспекции в свою очередь заявили, что демонтировали те незаконные постройки, которые были размещены на государственной земле.

"Никто на улице не останется… Здания, которые мы демонтировали, были незавершенными, и внутри никто не жил", - заявил представитель муниципальной инспекции.

Комментарий в связи с демонтажем зданий сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, никому не будет позволено захватывать государственные земли и проводить незаконные строительные работы.
Как отметил Каладзе, процесс демонтажа начался на основании заключения исследования.
"С нашей стороны всегда будет реагирование на факты незаконного строительства на государственной территории. Вы не найдете ни одного моего заявления, где я говорю, что кому-то узаконю незаконные постройки", - заявил Каладзе.
В Тбилиси продолжают сносить незаконные постройки >>
По его словам, мэрия изучает вопрос, есть ли у этих людей квартиры в Тбилиси или владеют ли они земельными участками в регионах.
"Что касается бездомных, то у нас есть специальная программа, и все люди с подобным статусом будут удовлетворены жилплощадью", - отметил Каладзе.
По информации мэрии, в результате инспектирования на земельных участках, находящихся в государственной собственности в районе Самгори, было выявлено 16 фактов нарушения.
Незаконные постройки в Тбилиси будут сносить – мэрия ужесточает контроль >>
Факты два месяца изучала тбилисская муниципальная инспекция и установила, что здания-сооружения были незаконно размещены. Муниципальная инспекция начала процесс их демонтажа в соответствии с законом.
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