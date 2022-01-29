https://sputnik-georgia.ru/20220129/parlament-gruzii-vozvraschaetsya-k-rabote-posle-kanikul-glavnye-voprosy-pervogo-zasedaniya-263978748.html
Парламент Грузии возвращается к работе после каникул: главные вопросы первого заседания
Парламент Грузии возвращается к работе после каникул: главные вопросы первого заседания
Пока неизвестно, присоединится ли к работе парламента крупнейшая оппозиционная партия 29.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-29T17:51+0400
2022-01-29T17:51+0400
2022-01-29T17:55+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Парламент Грузии 1 февраля возобновит работу в рамках весенней сессии, и на первом же заседании депутатам придется принять ряд важных решений.На данный момент неизвестно, будет ли работать парламент Грузии в полном своем составе. Оппозиционная фракция самой крупной партии страны "Единое национальное движение" пока не приняла решение о возвращении к работе в законодательном органе. Таким образом, вполне возможно, что на первом заседании на весенней сессии парламент не досчитается минимум 31 депутата.Ждать ли "Нацдвижение" в парламенте Грузии: партия тянет с решением>>Между тем на первом же заседании планируется рассмотреть вопрос лишения мандатов сразу трех оппозиционных депутатов: Елене Хоштария, Шалвы Нателашвили и Бадри Джапаридзе.Вопрос лишения полномочий лидера партия "Дроа" Елене Хоштария и лидера "Лейбористской партии" Шалвы Нателашвили возник из-за того, что они пропустили в течение осенней сессии больше половины заседаний по неуважительной причине, что по Конституции предполагает лишение депутатского мандата.Что касается лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то в этом случае причина ожидаемого лишения депутатского мандата – приговор суда, по которому тот был признан виновным в мошенничестве.Еще одним не менее важным вопросом первого заседания пленарной сессии станет назначение председателя Центральной избирательной комиссии Грузии.Юридический комитет определился с фаворитом на пост главы ЦИК Грузии>>Депутатам предстоит сделать свой выбор между действующим главой ЦИК Георгием Каландаришвили и конституционалистом и исполнитель директором НПО "Платформа 2020" Тенгизом Тевзадзе.Председателем ЦИК станет тот кандидат, который получит поддержку 2/3 из 148 депутатов, представленных на сегодняшний день в парламенте.Если ни один из кандидатов не получит такой поддержки, то пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов. Однако у "Грузинской мечты" хватает мест, чтобы поставить на пост председателя Центризбиркома Грузии своего кандидата при повторном голосовании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, грузинская мечта, парламент грузии, цик грузии
Парламент Грузии возвращается к работе после каникул: главные вопросы первого заседания
17:51 29.01.2022 (обновлено: 17:55 29.01.2022)
Пока неизвестно, присоединится ли к работе парламента крупнейшая оппозиционная партия
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Парламент Грузии 1 февраля возобновит работу в рамках весенней сессии, и на первом же заседании депутатам придется принять ряд важных решений.
На данный момент неизвестно, будет ли работать парламент Грузии в полном своем составе. Оппозиционная фракция самой крупной партии страны "Единое национальное движение" пока не приняла решение о возвращении к работе в законодательном органе. Таким образом, вполне возможно, что на первом заседании на весенней сессии парламент не досчитается минимум 31 депутата.
Между тем на первом же заседании планируется рассмотреть вопрос лишения мандатов сразу трех оппозиционных депутатов: Елене Хоштария, Шалвы Нателашвили и Бадри Джапаридзе.
Вопрос лишения полномочий лидера партия "Дроа" Елене Хоштария и лидера "Лейбористской партии" Шалвы Нателашвили возник из-за того, что они пропустили в течение осенней сессии больше половины заседаний по неуважительной причине, что по Конституции предполагает лишение депутатского мандата.
Что касается лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то в этом случае причина ожидаемого лишения депутатского мандата – приговор суда, по которому тот был признан виновным в мошенничестве.
Еще одним не менее важным вопросом первого заседания пленарной сессии станет назначение председателя Центральной избирательной комиссии Грузии.
Депутатам предстоит сделать свой выбор между действующим главой ЦИК Георгием Каландаришвили и конституционалистом и исполнитель директором НПО "Платформа 2020" Тенгизом Тевзадзе.
Председателем ЦИК станет тот кандидат, который получит поддержку 2/3 из 148 депутатов, представленных на сегодняшний день в парламенте.
Если ни один из кандидатов не получит такой поддержки, то пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.
На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов. Однако у "Грузинской мечты" хватает мест, чтобы поставить на пост председателя Центризбиркома Грузии своего кандидата при повторном голосовании.
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