https://sputnik-georgia.ru/20220129/parlament-gruzii-vozvraschaetsya-k-rabote-posle-kanikul-glavnye-voprosy-pervogo-zasedaniya-263978748.html

Парламент Грузии возвращается к работе после каникул: главные вопросы первого заседания

Парламент Грузии возвращается к работе после каникул: главные вопросы первого заседания

Пока неизвестно, присоединится ли к работе парламента крупнейшая оппозиционная партия 29.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-29T17:51+0400

2022-01-29T17:51+0400

2022-01-29T17:55+0400

политика

новости

грузия

грузинская мечта

парламент грузии

цик грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251583075_0:120:3001:1808_1920x0_80_0_0_8a135177d7c724eb4926832fba718675.jpg

ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Парламент Грузии 1 февраля возобновит работу в рамках весенней сессии, и на первом же заседании депутатам придется принять ряд важных решений.На данный момент неизвестно, будет ли работать парламент Грузии в полном своем составе. Оппозиционная фракция самой крупной партии страны "Единое национальное движение" пока не приняла решение о возвращении к работе в законодательном органе. Таким образом, вполне возможно, что на первом заседании на весенней сессии парламент не досчитается минимум 31 депутата.Ждать ли "Нацдвижение" в парламенте Грузии: партия тянет с решением>>Между тем на первом же заседании планируется рассмотреть вопрос лишения мандатов сразу трех оппозиционных депутатов: Елене Хоштария, Шалвы Нателашвили и Бадри Джапаридзе.Вопрос лишения полномочий лидера партия "Дроа" Елене Хоштария и лидера "Лейбористской партии" Шалвы Нателашвили возник из-за того, что они пропустили в течение осенней сессии больше половины заседаний по неуважительной причине, что по Конституции предполагает лишение депутатского мандата.Что касается лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то в этом случае причина ожидаемого лишения депутатского мандата – приговор суда, по которому тот был признан виновным в мошенничестве.Еще одним не менее важным вопросом первого заседания пленарной сессии станет назначение председателя Центральной избирательной комиссии Грузии.Юридический комитет определился с фаворитом на пост главы ЦИК Грузии>>Депутатам предстоит сделать свой выбор между действующим главой ЦИК Георгием Каландаришвили и конституционалистом и исполнитель директором НПО "Платформа 2020" Тенгизом Тевзадзе.Председателем ЦИК станет тот кандидат, который получит поддержку 2/3 из 148 депутатов, представленных на сегодняшний день в парламенте.Если ни один из кандидатов не получит такой поддержки, то пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов. Однако у "Грузинской мечты" хватает мест, чтобы поставить на пост председателя Центризбиркома Грузии своего кандидата при повторном голосовании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, грузинская мечта, парламент грузии, цик грузии