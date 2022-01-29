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Парламент Грузии возвращается к работе после каникул: главные вопросы первого заседания
Парламент Грузии возвращается к работе после каникул: главные вопросы первого заседания
Пока неизвестно, присоединится ли к работе парламента крупнейшая оппозиционная партия 29.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-29T17:51+0400
2022-01-29T17:55+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Парламент Грузии 1 февраля возобновит работу в рамках весенней сессии, и на первом же заседании депутатам придется принять ряд важных решений.На данный момент неизвестно, будет ли работать парламент Грузии в полном своем составе. Оппозиционная фракция самой крупной партии страны "Единое национальное движение" пока не приняла решение о возвращении к работе в законодательном органе. Таким образом, вполне возможно, что на первом заседании на весенней сессии парламент не досчитается минимум 31 депутата.Ждать ли "Нацдвижение" в парламенте Грузии: партия тянет с решением&gt;&gt;Между тем на первом же заседании планируется рассмотреть вопрос лишения мандатов сразу трех оппозиционных депутатов: Елене Хоштария, Шалвы Нателашвили и Бадри Джапаридзе.Вопрос лишения полномочий лидера партия "Дроа" Елене Хоштария и лидера "Лейбористской партии" Шалвы Нателашвили возник из-за того, что они пропустили в течение осенней сессии больше половины заседаний по неуважительной причине, что по Конституции предполагает лишение депутатского мандата.Что касается лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то в этом случае причина ожидаемого лишения депутатского мандата – приговор суда, по которому тот был признан виновным в мошенничестве.Еще одним не менее важным вопросом первого заседания пленарной сессии станет назначение председателя Центральной избирательной комиссии Грузии.Юридический комитет определился с фаворитом на пост главы ЦИК Грузии&gt;&gt;Депутатам предстоит сделать свой выбор между действующим главой ЦИК Георгием Каландаришвили и конституционалистом и исполнитель директором НПО "Платформа 2020" Тенгизом Тевзадзе.Председателем ЦИК станет тот кандидат, который получит поддержку 2/3 из 148 депутатов, представленных на сегодняшний день в парламенте.Если ни один из кандидатов не получит такой поддержки, то пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов. Однако у "Грузинской мечты" хватает мест, чтобы поставить на пост председателя Центризбиркома Грузии своего кандидата при повторном голосовании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, грузинская мечта, парламент грузии, цик грузии

Парламент Грузии возвращается к работе после каникул: главные вопросы первого заседания

17:51 29.01.2022 (обновлено: 17:55 29.01.2022)
© photo: Sputnik / StringerЗаседание парламента Грузии
Заседание парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 29.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Пока неизвестно, присоединится ли к работе парламента крупнейшая оппозиционная партия
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Парламент Грузии 1 февраля возобновит работу в рамках весенней сессии, и на первом же заседании депутатам придется принять ряд важных решений.
На данный момент неизвестно, будет ли работать парламент Грузии в полном своем составе. Оппозиционная фракция самой крупной партии страны "Единое национальное движение" пока не приняла решение о возвращении к работе в законодательном органе. Таким образом, вполне возможно, что на первом заседании на весенней сессии парламент не досчитается минимум 31 депутата.
Ждать ли "Нацдвижение" в парламенте Грузии: партия тянет с решением>>
Между тем на первом же заседании планируется рассмотреть вопрос лишения мандатов сразу трех оппозиционных депутатов: Елене Хоштария, Шалвы Нателашвили и Бадри Джапаридзе.
Вопрос лишения полномочий лидера партия "Дроа" Елене Хоштария и лидера "Лейбористской партии" Шалвы Нателашвили возник из-за того, что они пропустили в течение осенней сессии больше половины заседаний по неуважительной причине, что по Конституции предполагает лишение депутатского мандата.
Что касается лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то в этом случае причина ожидаемого лишения депутатского мандата – приговор суда, по которому тот был признан виновным в мошенничестве.
Еще одним не менее важным вопросом первого заседания пленарной сессии станет назначение председателя Центральной избирательной комиссии Грузии.
Юридический комитет определился с фаворитом на пост главы ЦИК Грузии>>
Депутатам предстоит сделать свой выбор между действующим главой ЦИК Георгием Каландаришвили и конституционалистом и исполнитель директором НПО "Платформа 2020" Тенгизом Тевзадзе.
Председателем ЦИК станет тот кандидат, который получит поддержку 2/3 из 148 депутатов, представленных на сегодняшний день в парламенте.
Если ни один из кандидатов не получит такой поддержки, то пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.
На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов. Однако у "Грузинской мечты" хватает мест, чтобы поставить на пост председателя Центризбиркома Грузии своего кандидата при повторном голосовании.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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