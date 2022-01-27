https://sputnik-georgia.ru/20220127/zhdat-li-natsdvizhenie-v-parlamente-gruzii-partiya-tyanet-s-resheniem-263938853.html

Ждать ли "Нацдвижение" в парламенте Грузии: партия тянет с решением

Ждать ли "Нацдвижение" в парламенте Грузии: партия тянет с решением

Возвращение "Нацдвижения" к парламентской работе в стране ничего не изменит, считают в правящей партии 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T20:36+0400

2022-01-27T20:36+0400

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единое нацдвижение

тинатин бокучава

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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. В самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" из-за коронавируса пока не приняли решение войти в парламент Грузии, заявила одна из лидеров партии Тина Бокучава журналистам."Нацдвижение" в очередной раз объявило бойкот осенью 2021 года. Оппозиционеры обвинили правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в фальсификации результатов выборов в местные органы власти в октябре прошлого года и с тех пор не участвуют в работе законодательного органа.В то же время она отметила, что она сама поддерживает возвращение к работе в парламенте, так как считает, что использование всех платформ важно для партии.А пока в партии только принимают решение, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая мечта" заранее обвинила своих главных оппонентов в попытке создать хаос в парламенте. По их мнению, возвращение "Нацдвижения" к парламентской работе в стране ничего не изменит.Когда "Нацдвижение" прекратит бойкот? >>У "Нацдвижения" в парламенте нынешнего созыва 31 мандат.После парламентских выборов 2020 года вся парламентская оппозиция объявила бойкот, обвинив власти в фальсификации результатов выборов. Позже, после подписания так называемого "Соглашения Шарля Мишеля", часть оппозиционных партий все же вошла в парламент.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, тинатин бокучава