https://sputnik-georgia.ru/20220130/kakova-politicheskaya-situatsiya-v-zugdidi---gorod-posetili-lidery-gruzinskoy-mechty-264001206.html

Какова политическая ситуация в Зугдиди - город посетили лидеры "Грузинской мечты"

Какова политическая ситуация в Зугдиди - город посетили лидеры "Грузинской мечты"

На встрече были определены задачи и планы, которые помогут в решении возникших проблем, заявил представитель правящей партии 30.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-30T23:04+0400

2022-01-30T23:04+0400

2022-01-30T23:56+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Лидеры "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе и Мамука Мдинарадзе прибыли в воскресенье в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), где встретились с представителями региональной организации и обсудили политическую ситуацию в регионе, говорится в сообщении пресс-службы партии.По итогам выборов в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах региона - Сенаки, Зугдиди, Чхороцку и Цаленджиха, ни одна из политических партий не набрала большинства. Городские собрания Сенаки и Зугдиди до сих пор остаются без председателя, а в Цаленджиха и Чхороцку вакантные позиции заняли представители оппозиционной партии "Для Грузии" - Шота Цурцумия и Корнели Салия.По словам лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, на встрече были определены задачи и планы, которые помогут в решении возникших проблем."Темой нашего разговора и обсуждения стали организационные вопросы партии, а также вопросы, которые характеризуют ситуацию, когда в конкретных районах нет большинства и где должно быть меньше проблем. Такая ситуация не должна отражаться на развитии района и нуждах людей. Соответственно, на этих встречах присутствовали мэры и члены нашей партии", - сказал исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе журналистам.Акции и атака по всем фронтам: "Нацдвижение" анонсирует активный политический сезон >>Он также обвинил депутатов от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" и партии бывшего премьера Гахария "Для Грузии " в том, что "политический брак" этих двух партий направлен на то, чтобы помешать "Грузинской мечте" бороться с существующими в конкретных районах вызовами.Пять раз подряд депутаты Зугдидского городского собрания - сакребуло не смогли выбрать председателя. Последняя попытка провалилась 12 января. Заседание сорвалось из-за отсутствия кворума – на месте был только 21 депутат из 45, а для избрания главы совещательного органа необходима поддержка по меньшей мере 23 депутатов.По итогам выборов в органы местного самоуправления в Зугдидском муниципалитете 22 мандата досталось оппозиционной партии "Единое национальное движение", 20 мандатов — "Грузинской мечте". Еще три мандата у партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии".Партия Гахария и "Грузинская мечта" обменялись взаимными обвинениями >>Заседание сакребуло муниципалитета Сенаки в четвертый раз сорвалось из-за отсутствия кворума 17 января. На заседание муниципального собрания не явились представители правящей партии "Грузинская мечта" — один из депутатов заразился коронавирусом, а остальные 15 членов "Грузинской мечты" перешли в изоляцию.По итогам выборов в ноябре 2021 года, в Сенаки 16 из 33 мандата досталось "Грузинской мечте", у оппозиционной партии "Единое национальное движение" 13 мандатов. Еще четыре мандата у партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария – "Для Грузии".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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