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https://sputnik-georgia.ru/20220201/delo-eks-mera-tbilisi-zakroyut-esli-on-soglasitsya-na-amnistiyu--prokuror-264059451.html
Дело экс-мэра Тбилиси закроют, если он согласится на амнистию – прокурор
Дело экс-мэра Тбилиси закроют, если он согласится на амнистию – прокурор
Оппозиционный политик Гиги Угулава обвиняется в избиении чемпиона Европы по дзюдо 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T17:59+0400
2022-02-01T17:59+0400
происшествия
новости
грузия
гиги угулава
суд
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Если экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава согласится на амнистию, то дело об избиении им спортсмена будет закрыто, заявила прокурор по делу Натия Гурули.Во вторник в Тбилисском городском суде прошло очередное слушание по делу об инциденте, который произошел в декабре 2019 года в Тбилисском международном аэропорту. Угулава обвиняется в избиении дзюдоиста, чемпиона Европы Бадри Гавашелишвили.Угулава: скоро я поверю, что избил чемпиона Европы&gt;&gt;Речь идет об амнистии, объявленной в сентябре 2021 года. Но для того, чтобы попасть под нее, необходимо согласие самого обвиняемого.Что касается факта нанесения побоев спортсмену, то прокурор отметила, что инцидент в аэропорту зафиксирован на камеры и у обвинения достаточно доказательств."Нанесение побоев представляет собой физическое насилие, повлекшее физическую боль, и я думаю, ни у кого нет иллюзий, что спортсменам не больно", - сказала Гурули.На сегодняшнем слушании суд допросил четырех свидетелей обвинения, среди которых пограничник и следователь.Конфликт произошел в зоне паспортного контроля Тбилисского аэропорта. Угулава и один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движения" Георгий Габашвили, которые летели в Ларнаку, по их словам, подверглись нападению двух неизвестных им мужчин.Оппозиционного политика Гиги Угулава оштрафовали и отпустили из зала суда&gt;&gt;Допросив свидетелей инцидента, следствие пришло к выводу, что жертвами являются Габашвили и Гавашелишвили.В случае подтверждения вины, Угулава и второму обвиняемому грозит штраф, либо общественно полезный труд сроком от 120 до 180 часов, или домашний арест от шести месяцев до одного года, или лишение свободы на срок до одного года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, гиги угулава, суд

Дело экс-мэра Тбилиси закроют, если он согласится на амнистию – прокурор

17:59 01.02.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 01.02.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Оппозиционный политик Гиги Угулава обвиняется в избиении чемпиона Европы по дзюдо
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Если экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава согласится на амнистию, то дело об избиении им спортсмена будет закрыто, заявила прокурор по делу Натия Гурули.
Во вторник в Тбилисском городском суде прошло очередное слушание по делу об инциденте, который произошел в декабре 2019 года в Тбилисском международном аэропорту. Угулава обвиняется в избиении дзюдоиста, чемпиона Европы Бадри Гавашелишвили.
"В случае согласия Угулава на амнистию, дело будет закрыто в тот же день. Но так как обвиняемый отказывается от права на амнистию, судебные процессы продолжаются", - сказала Гурули.
Угулава: скоро я поверю, что избил чемпиона Европы>>
Речь идет об амнистии, объявленной в сентябре 2021 года. Но для того, чтобы попасть под нее, необходимо согласие самого обвиняемого.
Что касается факта нанесения побоев спортсмену, то прокурор отметила, что инцидент в аэропорту зафиксирован на камеры и у обвинения достаточно доказательств.
"Нанесение побоев представляет собой физическое насилие, повлекшее физическую боль, и я думаю, ни у кого нет иллюзий, что спортсменам не больно", - сказала Гурули.
На сегодняшнем слушании суд допросил четырех свидетелей обвинения, среди которых пограничник и следователь.
Конфликт произошел в зоне паспортного контроля Тбилисского аэропорта. Угулава и один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движения" Георгий Габашвили, которые летели в Ларнаку, по их словам, подверглись нападению двух неизвестных им мужчин.
Оппозиционного политика Гиги Угулава оштрафовали и отпустили из зала суда>>
Допросив свидетелей инцидента, следствие пришло к выводу, что жертвами являются Габашвили и Гавашелишвили.
В случае подтверждения вины, Угулава и второму обвиняемому грозит штраф, либо общественно полезный труд сроком от 120 до 180 часов, или домашний арест от шести месяцев до одного года, или лишение свободы на срок до одного года.
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