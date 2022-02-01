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Главный эпидемиолог Грузии рекомендует бизнес-сектору требовать "зеленые паспорта"

Главный эпидемиолог Грузии рекомендует бизнес-сектору требовать "зеленые паспорта"

Национальный центр контроля заболеваний Грузии считает, что рано отменять "зеленые паспорта" 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T19:16+0400

2022-02-01T19:16+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе рекомендует бизнес-сектору требовать от посетителей "зеленые паспорта", несмотря на то, что с понедельника они необязательны. До последнего времени "зеленые паспорта" были необходимы для посещения ресторанов, театров, фитнес-центров и других общественных заведений. Это требование действовало ровно два месяца. "С моей точки зрения, для целого ряда заведений целесообразно требовать их ("зеленые паспорта" – ред.), однако это им решать. Приведу наш пример, Национального центра по контролю заболеваний. Вы не сможете зайти, если не покажете статус о вашей прививке, тестированию. То есть здесь работает "зеленый паспорт", - заявил Гамкрелидзе на брифинге.В Грузии отменяют "зеленые паспорта">>Он выразил уверенность, что многие компании продолжат эту практику, поскольку вакцинация является главным оружием в борьбе с пандемией. Главный эпидемиолог страны еще раз призвал всех вакцинироваться, вне зависимости от того, будут действовать "зеленые паспорта" или нет.По его словам, "зеленый паспорт" был и остается одним из элементов стимулирования вакцинации. Однако работают и другие методы, например денежное поощрение. Но самым важным в данном процессе остается ответственность граждан, считает Гамкрелидзе."Мы должны поверить в необходимость прививки. Существует множество доказательств, что прививка защищает от осложнений и смерти", - отметил эпидемиолог.Вопрос отмены "зеленых паспортов" на брифинге прокомментировала и заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. По ее словам, данное решение связано с особенностями нового штамма коронавируса "омикрон", который протекает сравнительно легче, чем его предыдущие предшественники.Замминистра подчеркнула, что отмена "зеленых паспортов" не означает, что ковид-правила или процесс вакцинации должны игнорироваться.Рестораторы Грузии требуют отмены ковид-паспортов>>"Вакцина была и остается одним из главных средств защиты, а также бустер-доза. Многие страны в этих условиях изменили требования касательно "зеленых паспортов", - сказала Габуния, добавив, что "зеленые паспорта" уже не создавали полную гарантию безопасности в той форме, в которой они действовали.По словам Габуния, "зеленые пропуска" уже выполнили свою функцию в стимулировании вакцинации.Получить "зеленый паспорт" может любой гражданин Грузии, прошедший полный курс вакцинации, переболевший коронавирусом и с момента подтверждения вируса прошло минимум 14 дней, прошедший ПЦР-тест с 72-часовой валидностью или тест на антиген с 24-часовой валидностью.С 16 ноября 2021 года грузинские ковид-паспорта признали страны Евросоюза.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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