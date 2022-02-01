https://sputnik-georgia.ru/20220201/net-smysla-kak-zhiteli-gruzii-otreagirovali-na-otmenu-zelenykh-pasportov-264064899.html

"Нет смысла": как жители Грузии отреагировали на отмену "зеленых паспортов"?

"Нет смысла": как жители Грузии отреагировали на отмену "зеленых паспортов"?

Новесть 1 февраля об отмене COVID-паспортов вызвала неоднозначные реакции общества 01.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Население Грузии после новости об отмене "зеленых-паспортов" разделилось в основном на два лагеря – одни обрадовались, а другие негодуют, ведь многие вакцинировались именно для получения "зеленого" статуса.С 1 декабря в Грузии начал действовать так называемый "зеленый паспорт" (QR-код), который также признан ЕС. Без ковид-паспортов нельзя было попасть в рестораны, театры, фитнес-центры и другие заведения.И вот теперь — свобода! Так пишут многие пользователи, которые "успели" (как они говорят) не вакцинироваться только для получения паспорта."Ну надо же, у меня ковид, и радовалась только потому, что взяла бы "зеленый паспорт"! Вот не везет", - пишет Анна Тхелидзе. "Поздравляю! Самый идиотский паспорт в истории человечества уже в прошлом! Смысл бороться есть всегда", - подбадривает комментаторов Лаша Голубиани."Зеленый паспорт" был новогодней декорацией – в декабре нас нарядили, а в феврале сняли", - тоже шутит Роби Гетиашвили, комментарий которого, кстати, набрал более 300 лайков.Отмена "зеленого паспорта" на фоне антирекорда коронавируса - новшества в Грузии >>>Многие пользователи грузинского сегмента соцсетей также отметили "бесполезность" и ненадобность "зеленых паспортов" в реалиях нового штамма коронавируса "омикрон"."Целью, которой служил "зеленый паспорт", было приостановление заражения. Выяснилось, что вакцинированный переносит ковид так же, как и не вакцинированный. Реинфицирование также легко, как заражение в первый раз. Так что нет никакого смысла в использовании паспортов", - считает Лела Маисурадзе."Правильное решение, если страны Европы отменили и сократили ограничения, то почему мы должны были оставлять? Я все удивлялся, почему Англия сняла все ограничения, а у нас они остаются. Благодаря омикрону "зеленый паспорт" потерял смысл", - пишет Каха Шенгелия."Наконец-то, поняли, что этим "зеленым паспортом", в первую очередь, создали проблемы не людям, а бизнесу. Еле-еле пришли к какому-то разумному решению", - говорит Нино Адуашвили.Что стоит за отменой "зеленых паспортов"?Грузинское правительство спустя ровно два месяца отменило обязательство предъявлять "зеленый паспорт" при посещении ресторанов, театров, фитнес-центров и других общественных заведений.На отмене "зеленых паспортов" настаивали владельцы ресторанов и гостиниц Грузии. По словам главы "Ассоциации рестораторов Грузии" Шоты Бурджанадзе, это ограничение сильно ударило по бизнесу. Рестораны начали закрываться, люди потеряли работу.Рестораторы Грузии требуют отмены ковид-паспортов>>Между тем, в Грузии продолжат предоставлять "зеленые паспорта" тем, кто планирует путешествовать за границей. QR-код, как и прежде, полагается тем, кто полностью вакцинирован, переболел коронавирусом, получил отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия - 72 часа) или теста на антиген (срок действия - 24 часа).Страны Евросоюза признали грузинские ковид-паспорта 16 ноября 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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