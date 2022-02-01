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Отмена "зеленого паспорта" на фоне антирекорда коронавируса - новшества в Грузии
Отмена "зеленого паспорта" на фоне антирекорда коронавируса - новшества в Грузии
В понедельник, незадолго до отмены обязательного предъявления ковид-паспортов, был зафиксирован новый антирекорд - 24 201 ковид-зараженный
2022-02-01T16:59+0400
2022-02-01T16:59+0400
2022-02-01T16:59+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Власти Грузии спустя ровно два месяца отменили обязательство предъявлять "зеленый паспорт" при посещении ресторанов, театров, фитнес-центров и других общественных заведений.К тому времени, когда вводили "зеленый паспорт" (QR-код), в Грузии ежедневно регистрировали около 3-4 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. В понедельник, незадолго до отмены обязательного предъявления ковид-паспортов, был зафиксирован новый антирекорд - 24 201 ковид-зараженный. На отмене "зеленых паспортов" настаивали владельцы ресторанов и гостиниц Грузии. По словам главы "Ассоциации рестораторов Грузии" Шоты Бурджанадзе, это ограничение сильно ударило по бизнесу. Рестораны начали закрываться, люди потеряли работу. Рестораторы Грузии требуют отмены ковид-паспортов>>Между тем, в Грузии продолжат предоставлять "зеленые паспорта" тем, кто планирует путешествовать за границей. QR-код, как и прежде, полагается тем, кто полностью вакцинирован, переболел коронавирусом, получил отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия - 72 часа) или теста на антиген (срок действия - 24 часа).Страны Евросоюза признали грузинские ковид-паспорта 16 ноября 2021 года. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия, тбилиси, ассоциация рестораторов грузии, коронавирус covid-19
Отмена "зеленого паспорта" на фоне антирекорда коронавируса - новшества в Грузии
В понедельник, незадолго до отмены обязательного предъявления ковид-паспортов, был зафиксирован новый антирекорд - 24 201 ковид-зараженный
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Власти Грузии спустя ровно два месяца отменили обязательство предъявлять "зеленый паспорт" при посещении ресторанов, театров, фитнес-центров и других общественных заведений.
К тому времени, когда вводили "зеленый паспорт" (QR-код), в Грузии ежедневно регистрировали около 3-4 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. В понедельник, незадолго до отмены обязательного предъявления ковид-паспортов, был зафиксирован новый антирекорд - 24 201 ковид-зараженный.
"С учетом быстрого темпа распространения омикрона и слабого течения вируса, а также с учетом мировой практики, совет принял решение упразднить обязательство требовать "зеленый паспорт", – заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с ковидом Георгий Гибрадзе.
На отмене "зеленых паспортов" настаивали владельцы ресторанов и гостиниц Грузии. По словам главы "Ассоциации рестораторов Грузии" Шоты Бурджанадзе, это ограничение сильно ударило по бизнесу. Рестораны начали закрываться, люди потеряли работу.
Между тем, в Грузии продолжат предоставлять "зеленые паспорта" тем, кто планирует путешествовать за границей. QR-код, как и прежде, полагается тем, кто полностью вакцинирован, переболел коронавирусом, получил отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия - 72 часа) или теста на антиген (срок действия - 24 часа).
Страны Евросоюза признали грузинские ковид-паспорта 16 ноября 2021 года.
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