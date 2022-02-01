https://sputnik-georgia.ru/20220201/novaya-sistema-oplaty-proezda-v-obschestvennom-transporte-vvedena-v-tbilisi-264038960.html

Новая система оплаты проезда в общественном транспорте введена в Тбилиси

Новая система оплаты проезда в общественном транспорте введена в Тбилиси

Проезд на общественном транспорте столицы с сегодняшнего дня обойдется в 1 лари 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T09:36+0400

2022-02-01T09:36+0400

2022-02-01T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Общественный транспорт Тбилиси перешел на безлимитную или абонементную систему оплаты за проезд с 1 февраля 2022 года.По новой системе стоимость будет оплачивать проезд на автобусах, микроавтобусах, канатной дороге "Университет-Багеби", а также в метро. Жители Тбилиси раньше использовали систему оплаты, согласно которой проезд в метро, автобусе или микроавтобусе (маршрутном такси) следовало оплачивать только один раз, если интервал пользования не превышал 90 минут, и стоимость проезда была 50 тетри. После вступления в силу изменений в тарифах минимальный проезд на этих видах транспорта обойдется в 1 лари.После оплаты проезда пассажир в течение 90 минут будет ездить бесплатно при условии, что в начале каждой следующей поездки он будет брать билет.Одноразовый проезд в метро и автобусах Тбилиси подорожает вдвое >>Стоимость временных абонементов следующая : 1 день – 3 лари, неделя – 20 лари, месяц – 40 лари, три месяца – 100 лари, шесть месяцев – 150 лари, год – 250 лари.На граждан, пользующихся бесплатными и льготными тарифами, изменения не распространяются и они по-прежнему будут пользоваться действующими тарифами.При использовании абонемента необходимо соблюдать интервал не менее 15 минут, однако действующая проездная карта должна быть зафиксирована в начале каждой последующей поездки. Абонементы не будут персонализированными и проездным могут пользоваться все члены семьи."Желтые маршрутки" уходят в прошлое: автопарк микроавтобусов Тбилиси обновлен >>Новые абонементные карты для проезда в общественном транспорте в Тбилиси можно будет приобрести как в кассах метро, ​​так и в экспресс-отделениях "Банка Грузии".В автобусах, где все еще остается система оплаты наличными, эта функция сохранится для разового проезда, однако постепенно оплата будет переведена полностью на электронную модель.Пополнить счет на карте в дальнейшем можно будет и онлайн, однако система находится в стадии доработки, и активировать ее можно будет только в конце февраля, отметил глава агентства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, "банк грузии", тбилисский метрополитен, общественный транспорт тбилиси