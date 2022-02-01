https://sputnik-georgia.ru/20220201/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-264031932.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T07:01+0400

2022-02-01T07:01+0400

2022-02-01T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 1,32% и составила 97,69 доллара с доходностью 3,34%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 1,15%, торги закрылись с доходностью 2,63% по цене 104,88 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 100,95 пункта с доходностью 5,64%, за неделю цена повысилась на 0,09%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 1,15% до 98,85 пункта, доходность составила 4,21%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиПо информации Galt & Taggart, цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 0,95% и составила 14,58 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 295 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,08-15,06 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 0,46% и составила 6,54 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 748 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,15-6,58 фунта.Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 5,11% до 14,1 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 196 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 13,9-14,88 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации, tbc bank