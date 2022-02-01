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Уходит со сцены? Нюша прокомментировала волнительные слухи

Уходит со сцены? Нюша прокомментировала волнительные слухи

Поклонники переживают за то, что после рождения второго ребенка, звезда полностью уйдет в материнство

2022-02-01T12:54+0400

2022-02-01T12:54+0400

2022-02-01T12:54+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Российская певица Нюша прокомментировала слухи о своем уходе со сцены – поклонники переживают, что больше не услышат зажигательные хиты звезды. В декабре 2021 года Нюша стала мамой во второй раз. Рождение малыша состоялось в одной из клиник Дубая. В настоящий момент молодая мама наслаждается своей жизнью в теплых Эмиратах и с удовольствием показывает подписчикам фотографии с затянувшегося отдыха. Но недавно звезда взволновала фанатов, заявив о том, что не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время. Недавно Нюша предалась ностальгии и поделилась воспоминаниями в Инстаграм. Певица напомнила о своих первых шагах на поп-сцене. Все это вызвало подозрения у поклонников. Многие решили, что звезда уходит из шоу-бизнеса ради семьи. Нюша поспешила ответить на слухи о завершении музыкальной карьеры. Звезда поспешила успокоить публику и заявила, что пауза в ее деятельности временная. Звезда хочет больше времени уделять мужу, старшей дочери и новорожденному сыну. "Ребята, я не завершила карьеру. Я родила ребенка! Нужна небольшая пауза, чтобы уделить время этому комочку счастья", – рассказала певица. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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нюша, российский шоу-бизнес