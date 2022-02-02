https://sputnik-georgia.ru/20220202/kurs-lari-dollar-264063643.html

Курс лари на среду – 3,0451 GEL/$1

Курс лари на среду – 3,0451 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0067 лари по отношению к доллару 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T09:20+0400

2022-02-02T09:20+0400

2022-02-02T09:20+0400

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национальный банк грузии

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 февраля в размере 3,0451 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0067 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии