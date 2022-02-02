https://sputnik-georgia.ru/20220202/mid-gruzii-obyavil-grantovye-konkursy-dlya-diaspor-264093407.html

МИД Грузии объявил грантовые конкурсы для диаспор

МИД Грузии объявил грантовые конкурсы для диаспор

Три грантовые программы направлены на укрепление связей грузинской диаспоры с родиной 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T18:11+0400

2022-02-02T18:11+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Для грузинских диаспор объявлены три грантовые программы - "Будь молодым послом своей страны", "Поддержка диаспорских инициатив" и "Поддержка грузинских ансамблей песни и танца а рубежом", сообщает МИД Грузии.Целью проекта "Поддержка грузинских ансамблей песни и танца за рубежом" является углубление связей грузинской диаспоры с родиной и содействие сохранению культурной самобытности, а также популяризация Грузии и грузинской культуры за рубежом."В рамках проекта будут профинансированы проекты, представленные для поддержки функционирования грузинских ансамблей, созданных за рубежом, и их дальнейшего развития. Эта программа проводится с 2021 года", - говорится в сообщении.Информационные ресурсы грузинской диаспоры в России: сайты, страницы, контакты>>По данным МИД, в настоящее время за пределами Грузии действуют 117 грузинских ансамблей.Конкурс продлится до 6 марта 2022 года. После того, как заявки будут рассмотрены, победителя назовет комиссия, в состав которой входят представители министерства иностранных дел, министерства культуры, спорта и молодежи, администрации президента Грузии и парламентского комитета по делам диаспоры и Кавказа.Заявки принимаются в электронном виде по адресу folk@mfa.gov.ge.Объявляется также прием заявок на грантовую программу "Поддержка диаспорских инициатив". Заявки и в этом случае принимаются до 6 марта включительно.Целью этой программы является вовлечение соотечественников, проживающих за рубежом, в процесс реализации государственных интересов Грузии на международной арене, проведение мероприятий по содействию европейской и евроатлантической интеграции, а также сохранение национальной идентичности и культурной самобытности среди соотечественников, в том числе повышение осведомленности о Грузии среди молодежи и углубление культурных и экономических связей со странами.Программа позволит гражданам Грузии реализовать свои идеи путем открытого конкурса, что сделает работу диаспоры еще более разнообразной, а также поможет укрепить связь между соотечественниками, проживающими в Грузии и за границей, говорится в сообщении МИД.Данная грантовая программа "Поддержка диаспорских инициатив" реализуется Министерством иностранных дел Грузии с 2019 года.Заявки на гранты будут приниматься только в электронном виде, по адресу — grantebi@mfa.gov.ge.В рамках программы "Будь молодым послом своей страны" молодые соотечественники, проживающие за границей, смогут стать "молодыми послами Грузии" сроком на один год и продвигать Грузию в принимающих странах.Министерство иностранных дел Грузии при поддержке Международного центра развития миграционной политики (ICMPD) реализует грантовую программу с 2018 года.В рамках программы молодые послы будут отобраны открытым конкурсом из следующих стран: Австрия, Азербайджан, США, Беларусь, Королевство Бельгия, Болгария, Федеративная Республика Германия, Дания, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Королевство Испания, Эстония, Турецкая Республика, Япония, Ирландия, Государство Израиль, Итальянская Республика, Республика Корея, Латвия, Литва, Молдова, Королевство Нидерландов, Республика Польша, Греческая Республика, Южная Африка, Франция, Украина, Венгрия, Швеция, Швейцария, Чехия.Принять участие в конкурсе смогут граждане Грузии 18 - 29 лет, проживающие за границей и владеющие грузинским языком. Желательно иметь опыт работы в молодежных сферах, ведения проектов и опыт работы с диаспорскими организациями, действующими в стране пребывания."Молодых послов" выберет специальная комиссия.Заявки принимают в электронном виде по адресу - youngambassador@mfa.gov.ge.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210926/prezident-gruzii-posmertno-nagradila-gruzinskikh-emigrantov-zhivshikh-vo-frantsii-259910221.html

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