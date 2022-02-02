https://sputnik-georgia.ru/20220202/natsbank-gruzii-ostavil-stavku-refinansirovaniya-na-urovne-105-264089801.html

Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 10,5%

Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 10,5%

Одной из главных проблем для Грузии Национальный банк считает рост инфляции 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T16:06+0400

2022-02-02T16:06+0400

2022-02-02T16:38+0400

новости

грузия

национальный банк

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 10,5%, говорится в сообщении регулятора.Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Принимая решение оставить монетарную политику неизменной, Комитет Нацбанка учел тот факт, чтобы вызванные пандемией коронавируса долгосрочные высокие уровни инфляции не повышали инфляционные ожидания.По данным Нацбанка, уровень инфляции в декабре составил 13,5% при целевом показателе 3%. Как отмечает регулятор, неординарная ситуация, вызванная пандемией, создала множество проблем в мировой экономике, среди которых значительно высокая инфляция. Следовательно, в последнее время рост инфляции для Грузии остается одной из главных проблем.Что ждет экономику Грузии в 2022 году: прогнозы экспертов>>С учетом именно этих факторов Комитет оставил уровень монетарной политики на жестком уровне.Согласно прогнозу, уровень инфляции в Грузии начнет снижаться весной 2022 года.Причина инфляции в Грузии – ответ министра экономики>>Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 30 марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, национальный банк, ставка рефинансирования