https://sputnik-georgia.ru/20220203/gruziya-zapustila-sovmestnyy-s-vto-proekt--chto-on-prineset-turizmu-strany-264117375.html

Грузия запустила совместный с ВТО проект – что он принесет туризму страны?

Грузия запустила совместный с ВТО проект – что он принесет туризму страны?

Представителям туристического сектора Грузии предложат пройти курс онлайн-академии ВТО 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T14:35+0400

2022-02-03T14:35+0400

2022-02-03T14:35+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Грузия начала совместный со Всемирной туристской организацией (ВТО) проект в поддержку частного сектора, который предусматривает онлайн-тренинги для представителей сферы туризма, сообщается на странице Национальной администрации туризма в Facebook.После завершения курсов онлайн-академии, все участники получат сертификаты Национальной администрации туризма Грузии и ВТО.Динамика развития туризма в Грузии – данные за январь 2022 года>>По ее словам, в постпандемических условиях мировой туризм оказался перед совершенно новыми вызовами. Грузия не исключение и, как отметила Джаниашвили, нужно делать совершенно другие акценты: нужны новые тенденции, инновации, новые туристические продукты, новые направления в маркетинге и внутренних продажах и так далее."Это огромный шанс для нас и очень хорошая возможность для людей, работающих в этом секторе", – сказала Джаниашвили, добавив, что курсы в онлайн-академии бесплатные.Желающие принять участие в тренингах должны зарегистрироваться в базе Национальной администрации туризма Грузии. Здесь также можно узнать о последних проектах и продуктах администрации туризма.Преподавать в онлайн-академии ВТО будут лекторы из более 900 ведущих университетов мира, имеющие как теоретический, так и практический опыт работы. Поэтому это уникальная возможность как можно быстрее начать идти в ногу с новыми тенденциями, отметила Джаниашвили.Тренинги проходят на английском языке, однако для лиц, не владеющих английским, будет обеспечен перевод.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220127/za-dva-goda-v-adzharii-poyavilos-okolo-sta-turisticheskikh-obektov-263908008.html

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