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От нанесенных отцом ранений в Гори скончался мужчина
От нанесенных отцом ранений в Гори скончался мужчина
Расследование ведется по факту попытки умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенной в отношении члена семьи 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T22:13+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Мужчина скончался в горийском госпитале от ран, нанесенных его 82-летним отцом.Дело касается инцидента, который произошел вечером 30 января. По данным следствия, 82-летний мужчина в собственном доме нанес сыну множественные ранения холодным оружием.По словам врача, у мужчины были ранения в области головы, груди, живота и конечностей, при этом у него были повреждены все внутренние органы.Горийский районный суд уже отправил пенсионера в предварительное заключение.Месть или случайность? В Грузии сгорел дом мужчины, обвиняемого в убийстве пенсионерки >>Расследование ведется по факту попытки умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенной в отношении члена семьи. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 13 до 17 лет.
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии
От нанесенных отцом ранений в Гори скончался мужчина
22:13 03.02.2022 (обновлено: 22:30 03.02.2022) Подписаться на
Расследование ведется по факту попытки умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенной в отношении члена семьи
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Мужчина скончался в горийском госпитале от ран, нанесенных его 82-летним отцом.
Дело касается инцидента, который произошел вечером 30 января. По данным следствия, 82-летний мужчина в собственном доме нанес сыну множественные ранения холодным оружием.
"Во время поступления состояние пациента было критическое. Ему провели неотложные операции, и он продолжал лечение в реанимации. Несмотря на лечение, его состояние не удалось стабилизировать, он был в критическом состоянии, и сегодня мы зафиксировали биологическую смерть", - заявила врач-реаниматолог Инга Элбакидзе в эфире телеканала "Рустави 2".
По словам врача, у мужчины были ранения в области головы, груди, живота и конечностей, при этом у него были повреждены все внутренние органы.
Горийский районный суд уже отправил пенсионера в предварительное заключение.
Расследование ведется по факту попытки умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенной в отношении члена семьи. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 13 до 17 лет.