https://sputnik-georgia.ru/20220203/ot-nanesennykh-ottsom-raneniy-v-gori-skonchalsya-muzhchina-264134305.html

От нанесенных отцом ранений в Гори скончался мужчина

От нанесенных отцом ранений в Гори скончался мужчина

Расследование ведется по факту попытки умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенной в отношении члена семьи 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T22:13+0400

2022-02-03T22:13+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Мужчина скончался в горийском госпитале от ран, нанесенных его 82-летним отцом.Дело касается инцидента, который произошел вечером 30 января. По данным следствия, 82-летний мужчина в собственном доме нанес сыну множественные ранения холодным оружием.По словам врача, у мужчины были ранения в области головы, груди, живота и конечностей, при этом у него были повреждены все внутренние органы.Горийский районный суд уже отправил пенсионера в предварительное заключение.Месть или случайность? В Грузии сгорел дом мужчины, обвиняемого в убийстве пенсионерки >>Расследование ведется по факту попытки умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенной в отношении члена семьи. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 13 до 17 лет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, мвд грузии