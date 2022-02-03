https://sputnik-georgia.ru/20220203/u-drevnego-cheloveka-iz-gruzii-poyavilsya-rodstvennik-v-izraile-264105838.html

У древнего человека из Грузии появился "родственник" в Израиле?

У древнего человека из Грузии появился "родственник" в Израиле?

Авторы исследования пришли к выводу, что древняя миграция людей из Африки в Евразию была не разовым событием, а происходила волнами 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T10:40+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Ученым Израиля удалось идентифицировать обнаруженную в 1966 году на раскопках кость как позвонок предка человека, жившего 1,5 миллиона лет назад, сообщает израильское управление древностей.Исследователи вычислили, что кость принадлежала детенышу доисторического человека (гоминида) в возрасте 6-12 лет, жившему в районе Убейдии в долине реки Иордан, известной стоянке предков человека, где раскопки проводятся с 1960-х годов прошлого века по настоящее время.Оказалось, что детеныш, которому принадлежал позвонок, был довольно высоким для своего возраста, а если бы достиг совершеннолетия, то достиг бы роста более 180 сантиметров, выяснили ученые.Окончательные выводы исследования, проведенного учеными из Университета Бар-Илан, Академического колледжа Оно, Университета Талсы и Управления древностей Израиля, опубликованы во вторник в журнале Scientific Reports. Авторы исследования на основании полученных данных приходят к выводу, что древняя миграция людей из Африки в Евразию была не разовым событием, а происходила волнами. Останки древних людей совсем другого вида ранее были обнаружены на территории современной Грузии."Похоже, что в период, известный как ранний плейстоцен, мы можем идентифицировать по крайней мере два вида древних людей за пределами Африки. Каждая волна миграции была миграцией разных людей – по внешности и форме, технологии и традиции изготовления каменных орудий и экологической нише, в которой они жили", – заключил Бараш."Человек грузинский"Дманисский гоминид – вымершая форма гоминидов, чьи останки обнаружены на территории Грузии. Ранее был известен как Homo georgicus. Первые останки дманисских гоминид были обнаружены в 1991 году в Дманиси и датируются приблизительно 1 млн 770 тысяч лет назад. Таким образом, дманисийские гоминиды – самые древние из известных представители рода Homo, обитавшие на территории вне Африки.Изучение найденных в Грузии останков древних гоминид показало, что когда-то небольшое количество возможных предшественников человека современного типа, вероятно, мигрировало из Африки на Кавказ, где потом они либо вымерли, либо, по одной из гипотез, могли эволюционировать в Homo erectus. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210909/sensatsiya-arkheologi-obnaruzhili-novyy-ochag-gominidov-v-dmanisi-259462363.html

https://sputnik-georgia.ru/20211125/national-geographic-rasskazal-o-pervobytnykh-lyudyakh-mzii-i-zezve-naydennykh-v-gruzii-262335980.html

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культура, израиль, наука, африка, дманиси, новости, в мире, грузия, мировая культура, археология, история, древняя грузия