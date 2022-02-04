https://sputnik-georgia.ru/20220204/glava-mvd-gruzii-zavershil-ofitsialnyy-vizit-v-armeniyu-264152648.html

Глава МВД Грузии завершил официальный визит в Армению

Глава МВД Грузии завершил официальный визит в Армению

Для грузинской делегации армянские силовики устроили показательные учения 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T16:26+0400

2022-02-04T16:26+0400

2022-02-04T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури завершил официальный визит в Армению, сообщает пресс-служба ведомстваВ ходе визита Гомелаури встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и начальником полиции страны Ваге Казаряном.На встрече с главой армянского правительства Вахтанг Гомелаури поблагодарил Пашиняна за поддержку Грузии. По его словам, Армения является очень значительным партнером и другом Грузии.Глава МВД Грузии встретился в Ереване с премьер-министром Армении>>Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества правоохранительных органов Грузии и Армении в целях обеспечения безопасности двух стран и эффективной борьбы с международной преступностью.Конструктивной была встреча главы МВД Грузии с его армянским коллегой Ваге Казаряном.После встречи для грузинской делегации армянские силовики провели учения по поддержанию общественного порядка. Спецназовцы представили практические элементы тактики ведения боя и имитировали операцию по обезвреживанию террористической группы.Вахтанг Гомелаури и члены грузинской делегации также посетили комплекс Цицернакаберд, почтили память погибших в 1915 году армян и возложили венок к мемориалу.Гомелаури и его заместители осмотрели полицейские силы Армении, их вооружение, спецсредства, бронетехнику и полицейские автомобили.Приказом начальника полиции Армении Ваге Казаряна министр внутренних дел Грузии и члены грузинской делегации были награждены медалью "За усиление сотрудничества".В состав грузинской делегации входили первый заместитель министра внутренних дел Шалва Бедоидзе и заместители министров Иосеб Челидзе и Георгий Бутхузи.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За 24 года дипотношений Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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