https://sputnik-georgia.ru/20220204/krasivyy-i-uspeshnyy-kto-stal-novym-geroem-kholostyaka-na-tnt---264142926.html

Красивый и успешный: кто стал новым героем "Холостяка" на ТНТ

Красивый и успешный: кто стал новым героем "Холостяка" на ТНТ

Продюсеры скандального телешоу, наконец, рассекретили имя холостяка, а также раскрыли еще одну тайну проекта. Поклонники в шоке!

2022-02-04T12:32+0400

2022-02-04T12:32+0400

2022-02-04T12:38+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

шоу "холостяк"

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Создатели популярного реалити-шоу на ТНТ "Холостяк" раскрыли личность нового героя проекта, а также шокировали зрителей еще одним сюрпризом. После того, как закончился восьмой сезон "Холостяка", героем которого стал рэпер Тимати, фанаты затаились в ожидании продолжения. Продюсеры готовы утолить жажду публики и рассказать, кто же стал героем нового "Холостяка", а также раскрыть основную тайну проекта. Как выяснилось, в новом сезоне "Холостяка" будет не один, а два героя, из-за чего изменятся и правила игры. Девушки смогут выбрать, за чье сердце им предстоит бороться. Но главная новость от создателей шоу – имена холостяков. Продюсеры решили поддержать интригу и назвали имя лишь одного из героев: об этом создатели шоу рассказали на своей странице в Инстаграм. Это 27-летний бизнесмен и фермер Александр Гранков, имя которого вряд ли известно в медийных кругах. "Александр занимается бизнесом, управляет фермой и конюшней в Подмосковье. Он молод, успешен, красив и ищет себе девушку, с которой будет счастлив. Ему не важны известность и статусность, он – простой парень", – сказано в описании. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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шоу "холостяк", российский шоу-бизнес