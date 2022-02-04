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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20220204/krasivyy-i-uspeshnyy-kto-stal-novym-geroem-kholostyaka-na-tnt---264142926.html
Красивый и успешный: кто стал новым героем "Холостяка" на ТНТ
Красивый и успешный: кто стал новым героем "Холостяка" на ТНТ
Продюсеры скандального телешоу, наконец, рассекретили имя холостяка, а также раскрыли еще одну тайну проекта. Поклонники в шоке!
2022-02-04T12:32+0400
2022-02-04T12:38+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу "холостяк"
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Создатели популярного реалити-шоу на ТНТ "Холостяк" раскрыли личность нового героя проекта, а также шокировали зрителей еще одним сюрпризом. После того, как закончился восьмой сезон "Холостяка", героем которого стал рэпер Тимати, фанаты затаились в ожидании продолжения. Продюсеры готовы утолить жажду публики и рассказать, кто же стал героем нового "Холостяка", а также раскрыть основную тайну проекта. Как выяснилось, в новом сезоне "Холостяка" будет не один, а два героя, из-за чего изменятся и правила игры. Девушки смогут выбрать, за чье сердце им предстоит бороться. Но главная новость от создателей шоу – имена холостяков. Продюсеры решили поддержать интригу и назвали имя лишь одного из героев: об этом создатели шоу рассказали на своей странице в Инстаграм. Это 27-летний бизнесмен и фермер Александр Гранков, имя которого вряд ли известно в медийных кругах. "Александр занимается бизнесом, управляет фермой и конюшней в Подмосковье. Он молод, успешен, красив и ищет себе девушку, с которой будет счастлив. Ему не важны известность и статусность, он – простой парень", – сказано в описании. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу "холостяк", российский шоу-бизнес

Красивый и успешный: кто стал новым героем "Холостяка" на ТНТ

12:32 04.02.2022 (обновлено: 12:38 04.02.2022)
© Pixabay / pixel2013Красная роза
Красная роза - Sputnik Грузия, 1920, 04.02.2022
© Pixabay / pixel2013
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Колумнист Sputnik Грузия Ника Ломидзе - Sputnik Грузия
Ника Ломидзе
Все материалы
Продюсеры скандального телешоу, наконец, рассекретили имя холостяка, а также раскрыли еще одну тайну проекта. Поклонники в шоке!
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Создатели популярного реалити-шоу на ТНТ "Холостяк" раскрыли личность нового героя проекта, а также шокировали зрителей еще одним сюрпризом.
После того, как закончился восьмой сезон "Холостяка", героем которого стал рэпер Тимати, фанаты затаились в ожидании продолжения. Продюсеры готовы утолить жажду публики и рассказать, кто же стал героем нового "Холостяка", а также раскрыть основную тайну проекта.
Как выяснилось, в новом сезоне "Холостяка" будет не один, а два героя, из-за чего изменятся и правила игры. Девушки смогут выбрать, за чье сердце им предстоит бороться. Но главная новость от создателей шоу – имена холостяков.
Продюсеры решили поддержать интригу и назвали имя лишь одного из героев: об этом создатели шоу рассказали на своей странице в Инстаграм.
Это 27-летний бизнесмен и фермер Александр Гранков, имя которого вряд ли известно в медийных кругах. "Александр занимается бизнесом, управляет фермой и конюшней в Подмосковье. Он молод, успешен, красив и ищет себе девушку, с которой будет счастлив. Ему не важны известность и статусность, он – простой парень", – сказано в описании.
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