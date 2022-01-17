https://sputnik-georgia.ru/20220117/dava-ili-kurban-sozdatel-kholostyaka-ob-uchastii-zvezd-v-novom-sezone-shou--263673070.html

Дава или Курбан? Создатель "Холостяка" об участии звезд в новом сезоне шоу

Дава или Курбан? Создатель "Холостяка" об участии звезд в новом сезоне шоу

Скандальное реалити-шоу совсем скоро вернется на экраны, но зрители до сих пор не знают, кто станет главным героем проекта

2022-01-17T15:57+0400

2022-01-17T15:57+0400

2022-01-17T16:03+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

шоу "холостяк"

давид манукян (дава)

катя сафарова

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Продюсер популярного реалити "Холостяк" решил развеять слухи о новом сезоне проекта – Армен Огнян прокомментировал кандидатуры блогера Давы и других звезд на роль героя шоу. Не успели телезрители отойти от восьмого сезона "Холостяка" с рэпером Тимати, как создатели анонсировали выход нового сезона. Теперь фанаты гадают, кто же станет главным героем популярного и рейтингового шоу. Среди претендентов называют актера Милоша Биковича, экс-бойфренда Бузовой Даву, а также других знаменитых мужчин. Но все эти предположения разозлили продюсера программы. В своем Инстаграм Армен Оганян опубликовал весьма эмоциональный пост-опровержение и разнес все кандидатуры на роль нового "холостяка". Но это не остановило зрителей. Поклонники упорно пророчат Манукяна на роль жениха, а также подозревают, что на экранах может появится экс-муж Ксении Бородиной Курбан Омаров. И хотя доверие к "Холостяку" упало, после того как Тимати так и не построил отношения с победительницей сезона Екатериной Сафаровой, многие пообещали, что будут с нетерпением ждать премьеры любовного телешоу. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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шоу "холостяк", давид манукян (дава), катя сафарова, российский шоу-бизнес