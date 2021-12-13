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https://sputnik-georgia.ru/20211213/prodolzhenie-kholostyaka-timati-zametili-v-kompanii-eks-vozlyublennoy-262813154.html
Продолжение "Холостяка"? Тимати заметили в компании экс-возлюбленной
Продолжение "Холостяка"? Тимати заметили в компании экс-возлюбленной
Известного рэпера подловили в компании бывшей девушки, несмотря на то, что встречается он с моделью из Украины
2021-12-13T13:41+0400
2021-12-13T13:41+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
тимати
светская хроника
катя сафарова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Российский рэпер Тимати продолжает удивлять фанатов: на этот раз звезду последнего сезона "Холостяка" заметили в компании бывшей возлюбленной. Еще недавно Тимати отдыхал в компании своей новой избранницы - яркой блондинки Саши Дони, а теперь решил тряхнуть стариной и отправился на свидание с другой. Удивительно, но музыкант встретился со своей экс-подругой, победительницей шоу "Холостяк" Екатериной Сафаровой. Фотографии и видео со встречи рэпер и модель опубликовали в своих Инстаграм. Пара весело проводила время в одном из клубов Москвы, даже несмотря на свое расставание. Напомним, что в финале восьмого сезона реалити Тимати выбрал Сафарову: некоторое время пара была вместе и даже приехала на премию "МУЗ ТВ", но спустя несколько месяцев Катя улетела обратно в Испанию. Тогда фанаты решили, что рэпер бросил модель и нашел утешение в объятиях модели из Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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тимати, светская хроника, катя сафарова, российский шоу-бизнес

Продолжение "Холостяка"? Тимати заметили в компании экс-возлюбленной

13:41 13.12.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) и модель Екатерина Сафарова на премии МУЗ-ТВ 20/21
Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) и модель Екатерина Сафарова на премии МУЗ-ТВ 20/21 - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Известного рэпера подловили в компании бывшей девушки, несмотря на то, что встречается он с моделью из Украины
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Российский рэпер Тимати продолжает удивлять фанатов: на этот раз звезду последнего сезона "Холостяка" заметили в компании бывшей возлюбленной.
Еще недавно Тимати отдыхал в компании своей новой избранницы - яркой блондинки Саши Дони, а теперь решил тряхнуть стариной и отправился на свидание с другой. Удивительно, но музыкант встретился со своей экс-подругой, победительницей шоу "Холостяк" Екатериной Сафаровой.
© Instagram / timatiofficialТимати и Катя Сафарова в клубе (скрин сторис)
Тимати и Катя Сафарова в клубе (скрин сторис) - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
Тимати и Катя Сафарова в клубе (скрин сторис)
© Instagram / timatiofficial
Фотографии и видео со встречи рэпер и модель опубликовали в своих Инстаграм. Пара весело проводила время в одном из клубов Москвы, даже несмотря на свое расставание.
Напомним, что в финале восьмого сезона реалити Тимати выбрал Сафарову: некоторое время пара была вместе и даже приехала на премию "МУЗ ТВ", но спустя несколько месяцев Катя улетела обратно в Испанию. Тогда фанаты решили, что рэпер бросил модель и нашел утешение в объятиях модели из Украины.
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