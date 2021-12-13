https://sputnik-georgia.ru/20211213/prodolzhenie-kholostyaka-timati-zametili-v-kompanii-eks-vozlyublennoy-262813154.html

Продолжение "Холостяка"? Тимати заметили в компании экс-возлюбленной

Продолжение "Холостяка"? Тимати заметили в компании экс-возлюбленной

Известного рэпера подловили в компании бывшей девушки, несмотря на то, что встречается он с моделью из Украины

2021-12-13T13:41+0400

2021-12-13T13:41+0400

2021-12-13T13:41+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

тимати

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катя сафарова

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Российский рэпер Тимати продолжает удивлять фанатов: на этот раз звезду последнего сезона "Холостяка" заметили в компании бывшей возлюбленной. Еще недавно Тимати отдыхал в компании своей новой избранницы - яркой блондинки Саши Дони, а теперь решил тряхнуть стариной и отправился на свидание с другой. Удивительно, но музыкант встретился со своей экс-подругой, победительницей шоу "Холостяк" Екатериной Сафаровой. Фотографии и видео со встречи рэпер и модель опубликовали в своих Инстаграм. Пара весело проводила время в одном из клубов Москвы, даже несмотря на свое расставание. Напомним, что в финале восьмого сезона реалити Тимати выбрал Сафарову: некоторое время пара была вместе и даже приехала на премию "МУЗ ТВ", но спустя несколько месяцев Катя улетела обратно в Испанию. Тогда фанаты решили, что рэпер бросил модель и нашел утешение в объятиях модели из Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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тимати, светская хроника, катя сафарова, российский шоу-бизнес