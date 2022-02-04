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Все об "омикроне" - самые часто задаваемые вопросы

Все об "омикроне" - самые часто задаваемые вопросы

С широким распространением нового штамма коронавируса "омикрон" появилось множество вопросов, ответы на которые дали врачи крупной грузинской сети клиник "Эвекси".

2022-02-04T17:29+0400

2022-02-04T17:29+0400

2022-02-04T18:27+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. С широким распространением нового штамма коронавируса "омикрон" появилось множество вопросов, ответы на которые дали врачи крупной грузинской сети клиник "Эвекси". Как отличить "омикрон" от сезонного гриппа?У "омикрона" и сезонного гриппа схожие симптомы – температура, насморк, слабость, кашель, боль в горле, головная боль, боль в мышцах, утомляемость. Отличить коронавирус от сезонного гриппа можно только посредством лабораторного исследования.Через сколько дней после появления симптомов нужно делать тест на коронавирус?Тест на коронавирус лучше сделать через 2-3 дня после появления симптомов (насморк, слабость, температура, кашель, боль в горле и так далее).Какие симптомы у "омикрона"?"Омикрон", в основном, проявляется такими симптомами, как температура, насморк, слабость, кашель, боль в горле, головная боль, боль в мышцах, усталость, рвота, тошнота, диарея, потеря обоняния и вкуса.Как вести себя после контакта с инфицированным или появления симптомов заболевания, если тест отрицательный?Пациент должен оставаться в изоляции, поскольку симптомы могут указывать на другие вирусные заболевания, которые также заразны. В случае тяжелых респираторных заболеваний, вызывающих дыхательную недостаточность, желательно вызвать скорую помощь.Как понять, что при заражении "омикроном" состояние ухудшилось и нужна госпитализация?Чаще всего причиной для госпитализации становится острая дыхательная недостаточность и такие симптомы, как затрудненное дыхание, одышка, сердцебиение более 100 ударов в минуту, сатурация (наличие кислорода в крови – ред.) ниже 93%. Осложнение хронических заболеваний также может стать причиной госпитализации.Ученые рассказали, как гарантированно заразиться "омикроном">>Бывают ли осложнения при "омикроне" у вакцинированных людей?Последние статистические данные показывают, что среди привитых двумя дозами вакцины осложнения встречаются редко. Лица, привитые третьей, бустерной дозой, еще более защищены от госпитализации. Среди вакцинированного населения тяжелые случаи наблюдаются только в единичных случаях.Как протекает коронавирус у детей?Заразиться коронавирусом могут дети любого возраста. Заболевание у них, в основном, протекает легко. Могут быть такие симптомы, как температура, кашель и одышка, боль в мышцах, ринорея, ангина или головная боль, тошнота, рвота, диарея, потеря обоняния или вкуса. Около 16-17% лабораторно подтвержденных случаев приходится на детей.Осложненными случаями считается: постоянная температура в течение 4-6 дней, боль в животе, тошнота, диарея, сыпь, конъюнктивит, головная боль, изменение сознания, респираторные симптомы, боль в горле, мышцах, возможен отек рук или ног.Через какое время после "омикрона" можно вакцинироваться?Вакцинироваться можно спустя 30 дней после болезни "омикроном".Как управлять коронавирусом в домашних условиях?В случае температуры выше 38 градусов нужно принять жаропонижающее средство, а в случае боли в горле или при появлении других нетяжелых симптомов нужно принимать медикаменты, назначенные врачом.Нельзя прекращать принимать медикаменты, назначенные от хронических заболеваний.Заболело горло? Это может быть "омикрон" – врач назвал симптомы нового штамма коронавируса>>Нельзя самовольно пить антибиотики. Их неправильный прием может вызвать резистентность и навредить здоровью.Нельзя самовольно пить антикоагулянты (противотромбозные медикаменты). В случае их неправильного потребления повышается риск возникновения кровотечения. Эти препараты нужны в основном госпитализированным пациентам.Нет необходимости в том, чтобы пациент знал, каким конкретно штаммом коронавируса он инфицирован, поскольку эта информация не меняет стратегию лечения.Каковы правила изоляции?Для бессимптомных и легких пациентов:Для средних и тяжелых пациентов:Некоторые лица, являющиеся контактными, могут не находиться в карантине, однако должны носить маску в течение десяти дней. Это касается вакцинированных бустер-дозой, вакцинированных второй дозой в течение 14-90 дней, а также переболевших, но лишь в течение 60 дней, говорится в материале на сайте "Эвекси".

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грузия, новости, коронавирус covid-19, общество