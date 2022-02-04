https://sputnik-georgia.ru/20220204/zabolelo-gorlo-eto-mozhet-byt-omikron--vrach-nazval-simptomy-novogo-shtamma-koronavirusa-264151363.html

Заболело горло? Это может быть "омикрон" – врач назвал симптомы нового штамма коронавируса

Заболело горло? Это может быть "омикрон" – врач назвал симптомы нового штамма коронавируса

Главным образом, по заключению специалистов, "омикрон" бьет по верхним дыхательным путям, но до легких не доходит 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T15:55+0400

2022-02-04T15:55+0400

2022-02-04T15:55+0400

шестая волна

грузия

новости

коронавирус covid-19

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23571/72/235717277_0:23:2941:1677_1920x0_80_0_0_dbb8fbf7e21a3a207a8d4eb7e7cba52c.jpg

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Боль в горле считается одним из основных и неотъемлемых симптомов нового штамма коронавируса "омикрон", заявил оториноларинголог Михаил Худжадзе в эфире телекомпании "Рустави 2".По его словам, при заражении коронавирусом пациенты чаще всего жалуются на боль в горле. Вирусная ангина проходит через определенное время и не нуждается в особой консультации врача.Исторический максимум фиксируется не только в Грузии – инфекционист об эпидситуации>>Как пояснил врач, боль в горле и кашель объясняются тем, что "омикрон" воздействует на слизистую оболочку и, в частности, на те рецепторы, которые впоследствии вызывают боль.При этом он отметил, что ангина бывает как бактериальной, так и вирусной. В 80% случаев ангина вирусная, она не вызывает гной, абсцесс и не является опасной для жизни."Как правило, появляется боль, сухость в горле, ощущение, что вы задыхаетесь. Но так не произойдет", – отметил Худжадзе.Худжадзе также пояснил, как правильно пользоваться народными средствами в домашних условиях. По его словам, важно все выполнять правильно. Ту же соду нужно применять в точных пропорциях и не превышать концентрацию.На вопрос, как различить вирусную ангину от бактериальной, врач отметил, что в случае "омикрона" заболевание начинается внезапно с носа и постепенно опускается до гортани. При этом температуры у пациента может не быть вообще или она продержится несколько дней. В случае бактериальной ангины температура может продержаться дольше, а анализ крови будет указывать на наличие инфекции.По словам Худжадзе, при боли в горле очень помогает однопроцентная перекись водорода, желательно с глицерином. Готовая смесь продается в аптеке, и полоскать горло им нужно в день 5-6 раз.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220203/do-iyulya-v-gruzii-dolzhno-byt-privito-70-naseleniya--chto-zalozheno-v-plane-na-2022-god-264123490.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, коронавирус covid-19, общество