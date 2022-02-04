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Заболело горло? Это может быть "омикрон" – врач назвал симптомы нового штамма коронавируса
Заболело горло? Это может быть "омикрон" – врач назвал симптомы нового штамма коронавируса
Главным образом, по заключению специалистов, "омикрон" бьет по верхним дыхательным путям, но до легких не доходит 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T15:55+0400
2022-02-04T15:55+0400
2022-02-04T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Боль в горле считается одним из основных и неотъемлемых симптомов нового штамма коронавируса "омикрон", заявил оториноларинголог Михаил Худжадзе в эфире телекомпании "Рустави 2".По его словам, при заражении коронавирусом пациенты чаще всего жалуются на боль в горле. Вирусная ангина проходит через определенное время и не нуждается в особой консультации врача.Исторический максимум фиксируется не только в Грузии – инфекционист об эпидситуации>>Как пояснил врач, боль в горле и кашель объясняются тем, что "омикрон" воздействует на слизистую оболочку и, в частности, на те рецепторы, которые впоследствии вызывают боль.При этом он отметил, что ангина бывает как бактериальной, так и вирусной. В 80% случаев ангина вирусная, она не вызывает гной, абсцесс и не является опасной для жизни."Как правило, появляется боль, сухость в горле, ощущение, что вы задыхаетесь. Но так не произойдет", – отметил Худжадзе.Худжадзе также пояснил, как правильно пользоваться народными средствами в домашних условиях. По его словам, важно все выполнять правильно. Ту же соду нужно применять в точных пропорциях и не превышать концентрацию.На вопрос, как различить вирусную ангину от бактериальной, врач отметил, что в случае "омикрона" заболевание начинается внезапно с носа и постепенно опускается до гортани. При этом температуры у пациента может не быть вообще или она продержится несколько дней. В случае бактериальной ангины температура может продержаться дольше, а анализ крови будет указывать на наличие инфекции.По словам Худжадзе, при боли в горле очень помогает однопроцентная перекись водорода, желательно с глицерином. Готовая смесь продается в аптеке, и полоскать горло им нужно в день 5-6 раз.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, коронавирус covid-19, общество
Заболело горло? Это может быть "омикрон" – врач назвал симптомы нового штамма коронавируса
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Главным образом, по заключению специалистов, "омикрон" бьет по верхним дыхательным путям, но до легких не доходит
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik.
Боль в горле считается одним из основных и неотъемлемых симптомов нового штамма коронавируса "омикрон", заявил оториноларинголог Михаил Худжадзе в эфире телекомпании "Рустави 2"
.
По его словам, при заражении коронавирусом пациенты чаще всего жалуются на боль в горле. Вирусная ангина проходит через определенное время и не нуждается в особой консультации врача.
"Омикрон" чаще всего бьет по верхним дыхательным путям – это носоглотка, гортань, трахея. Но, как правило, он не доходит до легких, и это очень хорошо", – заявил Худжадзе, отметив, что болезнь может сопровождаться и спазматическим кашлем.
Как пояснил врач, боль в горле и кашель объясняются тем, что "омикрон" воздействует на слизистую оболочку и, в частности, на те рецепторы, которые впоследствии вызывают боль.
При этом он отметил, что ангина бывает как бактериальной, так и вирусной. В 80% случаев ангина вирусная, она не вызывает гной, абсцесс и не является опасной для жизни.
"Как правило, появляется боль, сухость в горле, ощущение, что вы задыхаетесь. Но так не произойдет", – отметил Худжадзе.
Худжадзе также пояснил, как правильно пользоваться народными средствами в домашних условиях. По его словам, важно все выполнять правильно. Ту же соду нужно применять в точных пропорциях и не превышать концентрацию.
На вопрос, как различить вирусную ангину от бактериальной, врач отметил, что в случае "омикрона" заболевание начинается внезапно с носа и постепенно опускается до гортани. При этом температуры у пациента может не быть вообще или она продержится несколько дней. В случае бактериальной ангины температура может продержаться дольше, а анализ крови будет указывать на наличие инфекции.
По словам Худжадзе, при боли в горле очень помогает однопроцентная перекись водорода, желательно с глицерином. Готовая смесь продается в аптеке, и полоскать горло им нужно в день 5-6 раз.
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