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Рост цен на продовольствие в мире продолжается – новый индекс FAO

Рост цен на продовольствие в мире продолжается – новый индекс FAO

Индекс FAO вырос в результате повышения цен на молочные продукты, растительное масло и зерновые 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T19:35+0400

2022-02-04T19:35+0400

2022-02-04T19:35+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Мировой индекс цен на продовольственные товары в январе вырос на 1,1% по сравнению с декабрем, до 135,7 пункта - основной причиной этого стало сокращение предложения растительных масел, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).Индекс цен на растительное масло вырос на 4,2% к декабрю, или на 7,4 пункта, до 185,9 пункта. Выросли цены на пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масло.Подорожала также молочная продукция, индекс цен на которую в январе вырос на 2,4%, или на 3,1 пункта, до 132,1 пункта. Индекс растет пятый месяц подряд. Сильнее всего выросли цены на сухое и обычное молоко и сливочное масло, говорится в релизе.Инфляция в Грузии на запредельном уровне – новая статистика >>Индекс цен на зерновые в январе незначительно вырос - на 0,1 пункта, до 140,6 пункта. Сильнее всего поднялись цены на кукурузу - на 3,8% - из-за опасений вокруг продолжающейся засухи в Южном полушарии. Рис подорожал на 3,1% в свете сокращения урожая при сохранении высокого спроса. Цены на пшеницу, в свою очередь, снизились на 3,1% из-за сезонного увеличения предложения со стороны Австралии и Аргентины.Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, годовая инфляция (январь 2022 года к январю 2021 года) в стране составила 13,9%, при целевом показателе 3%. При это цены на продовольствие за год выросли на 16,2%. Больше всего подорожали овощи – 23,3%, хлеб и хлебопродукты – 20,5%, растительное масло – 19,6%, сахар – 18,2%, молоко и яйца – 14,4%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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