https://sputnik-georgia.ru/20220204/tsik-gruzii-vybral-vremennykh-chlenov-okruzhnykh-komissiy-dlya-promezhutochnykh-vyborov-264168544.html

ЦИК Грузии выбрал временных членов окружных комиссий для промежуточных выборов

ЦИК Грузии выбрал временных членов окружных комиссий для промежуточных выборов

Промежуточные выборы в парламент Грузии и сакребуло (совещательный орган) Батуми пройдут 2 апреля 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T22:14+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Временные члены окружных избирательных комиссий были избраны в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) поименным голосованием, говорится в сообщении на сайте комиссии.Промежуточные выборы в парламент Грузии и сакребуло (совещательный орган) Батуми пройдут 2 апреля. В этот день в округе Рустави и Гардабани будут выбирать мажоритарного депутата парламента Грузии, а в Батуми - мажоритарного депутата батумского сакребуло.По данным комиссии, собеседование с конкурсантами проходило публично и транслировались в прямом эфире. Любой член ЦИК, при желании, мог побеседовать у конкурсантами в онлайн формате и на основе ответов определить навыки и мотивацию, а также получить подробную информацию об их опыте."Следует отметить, что избирательное законодательство не обязывает ни ЦИК, ни конкурсантов проводить собеседование в ходе конкурса, однако организация и прямая трансляция собеседования напрямую способствует прозрачности избирательного процесса и отражает реальную картину избирательного процесса, того какими критериями руководствуется ЦИК при выборе временных членов", - говорят в заявлении ЦИК.Избрание председателя ЦИК Грузии отложено на две недели >>По данным комиссии, для участия в конкурсе в трех окружных избирательных комиссиях ( №20 в Рустави, №21 в Гардабани и №79 в Батуми) была подана 31 заявка.В следующий этап конкурса перешли 28 (10 женщин и 18 мужчин) человек. В собеседовании приняли участие 18 конкурсантов, 13 согласились на прямой эфир. Собеседование проводилось онлайн из четырех локаций: из ЦИК, Батумской, Руставской и Гардабанской окружных избирательных комиссий.Как отметили в комиссии, все кандидаты имеют опыт работы на выборах в разные годы.Названа дата промежуточных выборов в Грузии >>Промежуточные выборы депутата парламента от Рустави и Гардабани понадобились после того, как избранная в 2020 году Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра города Рустави.Что касается выборов депутата местного совещательного органа в Батуми, то они назначены из-за смерти избранного осенью мажоритария от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нугзара Путкарадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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