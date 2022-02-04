https://sputnik-georgia.ru/20220204/vynuzhdennym-pereselentsam-pomogut-razvivat-biznes-v-gruzii-264134618.html

Вынужденным переселенцам помогут развивать бизнес в Грузии

Вынужденным переселенцам помогут развивать бизнес в Грузии

По условиям программы, финансироваться будут уже работающие предприниматели, которые хотят расширить свой бизнес 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T07:32+0400

2022-02-04T07:32+0400

2022-02-04T07:52+0400

грузия

новости

экономика

минздрав

вынужденные переселенцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0c/263551262_0:0:3227:1816_1920x0_80_0_0_9fa45cdfe5dfd4d2bcc85f3047ead813.jpg

ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. Агентство по делам вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения средствами к существованию начало прием заявок на программу по помощи предпринимательской деятельности своим бенефециарам.Программа подразумевает выделение грантов в размере 7,5 тысячи лари (около 2,3 тысячи долларов) тем экомигрантам и вынужденным переселенцам, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Всего на данном этапе выделяется 26 грантов.По условиям программы, грант получат те предприниматели, чей бизнес предполагает создание за полгода минимум одного дополнительного рабочего места для вынужденного переселенца или экомигранта.Принять участие в программе могу жители регионов Самегрело - Земо Сванети, Имерети, Шида Картли, Квемо Картли и Мцхета-Мтианети.Переговоры Минздрава Грузии с переселенцами – о чем договорились стороны >>Прием заявок на получение гранта продлится до 25 февраля.По условиям программы, финансироваться будут уже работающие предприниматели, которые хотят расширить свой бизнес, привлечь новых потребителей или приобрести новое оборудование. При этом финансироваться будет приобретение операционных активов, а не недвижимости или услуг.При этом особый акцент программа делает на включение в программу лиц с ОВЗ и женщин.Для участие в программе желающие должны будут предоставить перечень документов, а также бизнес-план, к которому они должны быть готовы предоставить дополнительную документацию.В четырех городах Грузии построят дома для вынужденных переселенцев >>После предоставления документов департамент по обеспечению источниками существования агентства проверит их и даст одобрение или отказ.При этом числящиеся в реестре должников предприниматели будут отсеяны на первом же этапе.Гранты получат бизнесмены, чьи бизнес-планы получат наибольшее число очков по восьми критериям.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, минздрав, вынужденные переселенцы