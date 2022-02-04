https://sputnik-georgia.ru/20220204/vynuzhdennym-pereselentsam-pomogut-razvivat-biznes-v-gruzii-264134618.html
Вынужденным переселенцам помогут развивать бизнес в Грузии
Вынужденным переселенцам помогут развивать бизнес в Грузии
По условиям программы, финансироваться будут уже работающие предприниматели, которые хотят расширить свой бизнес 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T07:32+0400
2022-02-04T07:32+0400
2022-02-04T07:52+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. Агентство по делам вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения средствами к существованию начало прием заявок на программу по помощи предпринимательской деятельности своим бенефециарам.Программа подразумевает выделение грантов в размере 7,5 тысячи лари (около 2,3 тысячи долларов) тем экомигрантам и вынужденным переселенцам, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Всего на данном этапе выделяется 26 грантов.По условиям программы, грант получат те предприниматели, чей бизнес предполагает создание за полгода минимум одного дополнительного рабочего места для вынужденного переселенца или экомигранта.Принять участие в программе могу жители регионов Самегрело - Земо Сванети, Имерети, Шида Картли, Квемо Картли и Мцхета-Мтианети.Переговоры Минздрава Грузии с переселенцами – о чем договорились стороны >>Прием заявок на получение гранта продлится до 25 февраля.По условиям программы, финансироваться будут уже работающие предприниматели, которые хотят расширить свой бизнес, привлечь новых потребителей или приобрести новое оборудование. При этом финансироваться будет приобретение операционных активов, а не недвижимости или услуг.При этом особый акцент программа делает на включение в программу лиц с ОВЗ и женщин.Для участие в программе желающие должны будут предоставить перечень документов, а также бизнес-план, к которому они должны быть готовы предоставить дополнительную документацию.В четырех городах Грузии построят дома для вынужденных переселенцев >>После предоставления документов департамент по обеспечению источниками существования агентства проверит их и даст одобрение или отказ.При этом числящиеся в реестре должников предприниматели будут отсеяны на первом же этапе.Гранты получат бизнесмены, чьи бизнес-планы получат наибольшее число очков по восьми критериям.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, минздрав, вынужденные переселенцы
Вынужденным переселенцам помогут развивать бизнес в Грузии
07:32 04.02.2022 (обновлено: 07:52 04.02.2022) Подписаться на
По условиям программы, финансироваться будут уже работающие предприниматели, которые хотят расширить свой бизнес
ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. Агентство по делам вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения средствами к существованию начало прием заявок на программу по помощи предпринимательской деятельности своим бенефециарам.
Программа подразумевает выделение грантов в размере 7,5 тысячи лари (около 2,3 тысячи долларов) тем экомигрантам и вынужденным переселенцам, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Всего на данном этапе выделяется 26 грантов.
По условиям программы
, грант получат те предприниматели, чей бизнес предполагает создание за полгода минимум одного дополнительного рабочего места для вынужденного переселенца или экомигранта.
Принять участие в программе могу жители регионов Самегрело - Земо Сванети, Имерети, Шида Картли, Квемо Картли и Мцхета-Мтианети.
Прием заявок на получение гранта продлится до 25 февраля.
По условиям программы, финансироваться будут уже работающие предприниматели, которые хотят расширить свой бизнес, привлечь новых потребителей или приобрести новое оборудование. При этом финансироваться будет приобретение операционных активов, а не недвижимости или услуг.
При этом особый акцент программа делает на включение в программу лиц с ОВЗ и женщин.
Для участие в программе желающие должны будут предоставить перечень документов, а также бизнес-план, к которому они должны быть готовы предоставить дополнительную документацию.
После предоставления документов департамент по обеспечению источниками существования агентства проверит их и даст одобрение или отказ.
При этом числящиеся в реестре должников предприниматели будут отсеяны на первом же этапе.
Гранты получат бизнесмены, чьи бизнес-планы получат наибольшее число очков по восьми критериям.
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