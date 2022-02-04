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"Омикрон" - начало конца, но..." - Зоидзе
"Омикрон" - начало конца, но..." - Зоидзе
С начала пандемии в Грузии было выявлено около 1,3 миллиона случаев заражения коронавирусом
2022-02-04T16:59+0400
2022-02-04T16:59+0400
2022-02-04T17:01+0400
новости
грузия
общество
здравоохранение
акакий зоидзе
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Пандемия коронавируса продолжится до тех пор, пока большая часть населения мира не вакцинируется, заявил грузинский эксперт по вопросам здравоохранения Акакий Зоидзе, комментируя быстрое распространение штамма "омикрон".По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 383 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Всего было использовано более 10 миллиардов доз вакцин при мировом населении 7,9 миллиарда. Полной считается вакцинация в случае двух доз. При этом он подчеркнул, что "омикрон" - действительно, начало конца, но начало конца для тех стран, которые смогут вакцинировать большую часть своего населения".В настоящее время Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 24-26 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на "омикрон".По его словам, пандемия завершится только для привитых от коронавируса людей, а для остальных риски останутся, и они продолжат "игру в русскую рулетку".Все о вакцинации от коронавируса в Грузии>>С начала пандемии в Грузии было выявлено около 1,3 миллиона случаев инфицирования. Двумя дозами препарата от коронавируса вакцинированы более 1,2 миллиона человек, то есть 42,6% взрослого населения.Ведущие эпидемиологи Грузии активно призывают население сделать третью, бустер-дозу вакцины, чтобы избежать осложнений при заражении коронавирусом и максимально снизить риск летального исхода.Бустер-дозу в Грузии уже сделали около 175,8 тысячи человек.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, общество, здравоохранение, акакий зоидзе, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
"Омикрон" - начало конца, но..." - Зоидзе
16:59 04.02.2022 (обновлено: 17:01 04.02.2022) Подписаться на
С начала пандемии в Грузии было выявлено около 1,3 миллиона случаев заражения коронавирусом
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Пандемия коронавируса продолжится до тех пор, пока большая часть населения мира не вакцинируется, заявил грузинский эксперт по вопросам здравоохранения Акакий Зоидзе, комментируя быстрое распространение штамма "омикрон".
По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 383 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Всего было использовано более 10 миллиардов доз вакцин при мировом населении 7,9 миллиарда. Полной считается вакцинация в случае двух доз.
"Волны (коронавируса - ред.) продолжатся до тех пор, пока большая часть мира – 70-80% – не будет вакцинирована. В этом случае коронавирус превратится в эндемический грипп", – сказал Зоидзе.
При этом он подчеркнул, что "омикрон" - действительно, начало конца, но начало конца для тех стран, которые смогут вакцинировать большую часть своего населения".
В настоящее время Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 24-26 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на "омикрон".
"Степень заразности "омикрона" по показателю репродукции приблизительно такая же, как у кори, а, соответственно, защититься от этого штамма практически невозможно", – сказал Зоидзе в эфире Первого канала
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По его словам, пандемия завершится только для привитых от коронавируса людей, а для остальных риски останутся, и они продолжат "игру в русскую рулетку".
С начала пандемии в Грузии было выявлено около 1,3 миллиона случаев инфицирования. Двумя дозами препарата от коронавируса вакцинированы более 1,2 миллиона человек, то есть 42,6% взрослого населения.
Ведущие эпидемиологи Грузии активно призывают население сделать третью, бустер-дозу вакцины, чтобы избежать осложнений при заражении коронавирусом и максимально снизить риск летального исхода.
Бустер-дозу в Грузии уже сделали около 175,8 тысячи человек.
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