https://sputnik-georgia.ru/20220204/omikron---nachalo-kontsa-no---zoidze-264154332.html

"Омикрон" - начало конца, но..." - Зоидзе

"Омикрон" - начало конца, но..." - Зоидзе

С начала пандемии в Грузии было выявлено около 1,3 миллиона случаев заражения коронавирусом

2022-02-04T16:59+0400

2022-02-04T16:59+0400

2022-02-04T17:01+0400

новости

грузия

общество

здравоохранение

акакий зоидзе

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262058241_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_b28cd0d59ca46a6b1694f7b275498f9d.jpg

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Пандемия коронавируса продолжится до тех пор, пока большая часть населения мира не вакцинируется, заявил грузинский эксперт по вопросам здравоохранения Акакий Зоидзе, комментируя быстрое распространение штамма "омикрон".По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 383 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Всего было использовано более 10 миллиардов доз вакцин при мировом населении 7,9 миллиарда. Полной считается вакцинация в случае двух доз. При этом он подчеркнул, что "омикрон" - действительно, начало конца, но начало конца для тех стран, которые смогут вакцинировать большую часть своего населения".В настоящее время Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 24-26 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на "омикрон".По его словам, пандемия завершится только для привитых от коронавируса людей, а для остальных риски останутся, и они продолжат "игру в русскую рулетку".Все о вакцинации от коронавируса в Грузии>>С начала пандемии в Грузии было выявлено около 1,3 миллиона случаев инфицирования. Двумя дозами препарата от коронавируса вакцинированы более 1,2 миллиона человек, то есть 42,6% взрослого населения.Ведущие эпидемиологи Грузии активно призывают население сделать третью, бустер-дозу вакцины, чтобы избежать осложнений при заражении коронавирусом и максимально снизить риск летального исхода.Бустер-дозу в Грузии уже сделали около 175,8 тысячи человек.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, общество, здравоохранение, акакий зоидзе, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19